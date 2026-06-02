IPL 2026 के बाद बढ़ गए हैं वैभव सूर्यवंशी के 'भाव', पहले लेते थे 1 करोड़ रुपये फीस और अब...
IPL 2026 में दमदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी के भाव अब बढ़ गए हैं। उन्होंने अपनी एंडोर्समेंट फीस को करीब दो गुना तक कर दिया है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है।
IPL 2026 में तहलका मचाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट से करोड़ों रुपये कमाए। इसके अलावा अलावा उन्हें पहले से एंडोर्समेंट डील मिल रही थीं और अब आईपीएल के बाद तो और भी ज्यादा उन्हें नई-नई डील्स के ऑफर आ रहे हैं। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के भी भाव बढ़ गए हैं। पहले एक एंडोर्समेंट के लिए वैभव सूर्यवंशी करीब एक करोड़ रुपये चार्ज कर रहे थे, लेकिन अब नई फीस को उन्होंने डेढ़ से दो गुना तक बढ़ा दिया है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है।
आईपीएल के 19वें सीजन में पांच बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम करने वाले राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ही समय में अपना नाम क्रिकेट की दुनिया में बना लिया है। ऐसे में कंपनियां भी उनके पीछे-पीछे दौड़ रही हैं। वैभव सूर्यवंशी ने भी इसका फायदा उठाना उचित समझा है। यही कारण है कि वैभव सूर्यवंशी ने अब अपनी एंडोर्समेंट फीस को एक करोड़ रुपये से डेढ़ और दो करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है। इस तरह की रिपोर्ट एनडीटीवी में सामने आई है।
बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल की सैलरी सिर्फ 1.10 करोड़ रुपये हैं, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने इस सीजन में किया है, उससे लग रहा है कि उन्हें अगले सीजन में ऑक्शन में 30 करोड़ रुपये भी मिल सकते हैं। हालांकि, एक और साल वह राजस्थान रॉयल्स के लिए इसी कीमत पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं और 2028 के मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स के आगे बड़ी डिमांड रख सकते हैं या फिर मेगा ऑक्शन में अंडर द हैमर हो सकते हैं। इससे पहले ही उन्होंने एंडोर्समेंट फीस को बढ़ा दिया है। आईपीएल 2026 में 5 अवॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए थे। इसमें ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट सिक्स इन द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन और सुपरस्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड शामिल है।
आईपीएल 2026 में 776 रन, 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने एनडीटीवी को बताया, "IPL से पहले, उन्होंने कुछ ब्रांड्स के साथ 1 करोड़ की प्राइस रेंज में एंडोर्समेंट डील्स को साइन किया था, लेकिन अब वह एंडोर्समेंट के लिए Rs 1.5 से 2 करोड़ देख रहे हैं। उन्होंने कॉम्प्लान और रेड बुल के साथ Rs 1 करोड़ की रेंज में डील की थी। यह लगभग प्राइस रेंज है, लेकिन अब वह 1.5 से 2 करोड़ देख रहे हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।