वैभव सूर्यवंशी ने उगला 'मासूम सच', एलिमिनेटर में तूफानी पारी के दौरान इस रिकॉर्ड से थे अंजान

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में सिर्फ तीन रनों से शतक से चूक गए। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत के बाद एक 'मासूम सच' बताया।

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के परखच्चे उड़ा दिए। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का युवा सलामी बल्लेबाज सिर्फ तीन रनों से शतक से चूका। उन्होंने 29 गेंदों में पांच चौकों और 12 छक्कों के दम पर 97 रनों की तूफानी पारी खेली। एक समय लग रहा था कि 15 वर्षीय सूर्यवंशी, क्रिस गेल का आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन प्रफुल हिंगे ने आठवें ओवर में उनकी पारी का अंत कर दिया। सूर्यवंशी की पारी की बदौलत आरआर ने 243/8 का विशाल स्कोर बनाया और एसआरएच को 47 रनों से रौंदकर क्वालीफायर-2 में जगह बनाई। सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने एक 'मासूम सच' उगला है। दरअसल, सूर्यवंशी इस बात से अंजान थे कि वह सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की दहलीज पर हैं।

'उस वक्त मेरा फोकस टीम…' गेल ने आईपीएल 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ओर से पुणे वारियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में रिकॉर्ड शतक जमाया था। उन्होंने तब 66 गेंदों में 175 रन की पारी खेली थी, जिसमें 17 छक्के और 13 चौके शामिल हैं। सूर्यवंशी ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''मुझे आउट होने के बाद पता चला कि सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड से चूक गया। उस वक्त मेरा फोकस टीम के लिए योगदान देने पर था। शतक तो लगते रहेंगे, लेकिन अभी फोकस ट्रॉफी जीतने पर है। मैं अपने प्लान पर काम करता हूं। अगर मुझे लगता है कि मुझे कहीं दिक्कत हो रही है तो मैं उस पर काम करता हूं। मैं यह नहीं सोचता कि विरोधी टीम क्या प्लान बना रही है? मैं अपने प्लान पर फोकस करता हूं, और बस नॉर्मल क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूं।''

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'हम अगला मैच भी इसी तरह से…' सूर्यवंशी ने इसके अलावा कहा, ''जब हम जीतते हैं तो पॉजिटिव इंटेट के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले मैच की ओर ध्यान लगाते हैं। हम अगला मैच भी इसी तरह से जीतकर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे।'' आरआर को क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस (जीटी) से भिड़ना है। यह मैच 29 मई को मुल्लांपुर में ही आयोजित होगी। जो भी टीम क्वालीफायर-2 जीतेगी, उसकी 31 मई को फाइनल में आरसीबी से टक्कर होगी। सूर्यवंशी से जब पूछा गया कि अगले मैच को लेकर आपका माइंडसेट क्या है तो उन्होंने कहा, ''मैं थोड़ा सोचता हूं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं बस अपना गेम खेलने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज पर काम करने की जरूरत है तो मैं उसपर गौर करता हूं।''