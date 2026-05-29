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वैभव सूर्यवंशी ने खोला राज, बताया कैसे बने इतने फियरलेस; मेरी ट्रिपल सेंचुरी की भी कोई वेल्यू नहीं अगर…

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में दो बार शतक से चूक गए हैं। हालांकि उन्हें इसका कोई गम नहीं। उन्होंने गुजरात के खिलाफ क्वालीफायर-2 से पहले कहा कि वह अपने निजी रिकॉर्ड के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलते हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने खोला राज, बताया कैसे बने इतने फियरलेस; मेरी ट्रिपल सेंचुरी की भी कोई वेल्यू नहीं अगर…

वैभव सूर्यवंशी कैसे इतने फियरलेस होकर खेलते हैं इसका राज खुद उन्होंने खोला है। आज IPL 2026 का क्वालीफायर-2 गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाना है। एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी की 97 रनों की धमाकेदार पारी के दम पर ही राजस्थान रॉयल्स ने क्वालीफायर-2 में अपनी जगह बनाई है। आज आरआर को वैभव से एक बार फिर ऐसे ही धमाकेदार पारी की उम्मीद रहेगी, ताकि उनकी टीम फाइनल का टिकट कटा सके। वैभव सूर्यवंशी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में 97 रन पर आउट हुए थे और मात्र 3 रन से शतक से चूक गए थे। यह आईपीएल 2026 में दूसरा मौका है, जब वह शतक के करीब पहुंचकर आउट हुए हो। हालांकि उन्हें इसका कोई गम नहीं है।

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टीम के गोल को अपने पर्सनल माइलस्टोन से ऊपर रखने पर:

Jiohotstar से बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "बचपन से, मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते आए हैं कि अगर तुम सेंचुरी, डबल सेंचुरी, या ट्रिपल सेंचुरी भी बना लेते हो, लेकिन टीम उसकी वजह से नहीं जीतती, तो उन रनों की कोई वैल्यू नहीं होती। वे सिर्फ तुम्हारे पर्सनल रिकॉर्ड के लिए हो सकते हैं, लेकिन उनसे टीम को कोई फायदा नहीं होता। क्रिकेट, आखिर में, एक टीम गेम है। इसलिए, अगर मैं सेंचुरी के बजाय 80 रन बनाता हूं और मेरी टीम जीत जाती है, और अगर मेरे सेंचुरी बनाने के बाद भी हम नहीं जीतते, तो वह 80 मेरे लिए सेंचुरी से ज़्यादा मायने रखता है। मेरी टीम जितने ज़्यादा समय तक टूर्नामेंट में रहेगी और हम प्लेऑफ़ और फ़ाइनल में जितने आगे जाएँगे, मुझे सेंचुरी बनाने और जो भी रिकॉर्ड मैं तोड़ना चाहता हूँ, उन्हें हासिल करने के उतने ही ज़्यादा मौके मिलेंगे। इसलिए, इससे मुझे पर्सनली और टीम दोनों को फ़ायदा होता है।"

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क्वालिफायर 2 में जाने से पहले अपनी सोच के बारे में:

"हम एक अच्छी सोच और पॉजिटिव इरादे के साथ उतरना चाहते हैं और वही करना जारी रखना चाहते हैं जो पूरी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में किया है। हमें खेल का मज़ा लेते रहना चाहिए, जो हम हमेशा करते हैं, किसी बड़े मैच का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। एक टीम और एक यूनिट के तौर पर, हम फाइनल में पहुंचना चाहते हैं और उम्मीद है कि ट्रॉफी उठाएंगे।"

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वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में अपने TATA IPL डेब्यू के बारे में बताया और बताया कि ऑक्शन में RR द्वारा चुने जाने के बाद उन्हें सबसे पहले किसने कॉल किया था:

"मुझे रोमी भिंडर सर का पहला कॉल आया, जो टीम मैनेजर हैं। मैं दुबई में था, और ऑक्शन भी वहीं हो रहा था। ट्रायल्स के बाद, मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने मुझे बताया था कि वे मुझे लेंगे, और फिर हमने कॉल पर दो से तीन मिनट बात की, जबकि उन्होंने मुझे बधाई दी। अपने डेब्यू मैच में, मैंने पहली गेंद पर छक्का मारा, इसलिए यह एक बहुत ही खास पल और एक शानदार याद थी। फिर, मैंने उसी सीजन में शतक बनाया, जो मेरे परिवार और मेरे लिए बहुत गर्व का पल था। यह मेरा सिर्फ तीसरा मैच था, इसलिए अपने IPL करियर की इतनी अच्छी शुरुआत करके बहुत अच्छा लगा, और मैं अब बस उसी मोमेंटम को आगे बढ़ा रहा हूं।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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