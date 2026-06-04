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IPL के बाद अपने गांव पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़; हुआ भव्य स्वागत

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में तहलका मचाने के बाद अपने गांव ताजपुर पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। फैंस की भीड़ इतनी थी कि वह अपने घर से ही बाहर नहीं निकल पाए। फैंस उनकी झलक पाने और सेल्फी लेने को बेताब दिखे।

IPL के बाद अपने गांव पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़; हुआ भव्य स्वागत

IPL 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन से देशभर में पहचान बनाने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी मंगलवार देर रात अपने पैतृक गांव ताजपुर पहुंचे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, युवा और स्थानीय लोग उनके आवास के बाहर जुट गए। हर कोई क्रिकेट के इस उभरते सितारे की एक झलक पाने और उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए उत्साहित नजर आया। वैभव के घर पहुंचते ही प्रशंसकों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि स्थिति को देखते हुए परिजनों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। भीड़ कम होने तक वैभव को रात में ही घर से बाहर ले जाया गया।

वे करीब दो से तीन घंटे तक समस्तीपुर शहर में कार से घूमते रहे। इस दौरान उन्होंने पटेल मैदान का भी दीदार किया।

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राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर भी रहे साथ

देर रात भीड़ कम होने के बाद तड़के लगभग तीन बजे वैभव वापस अपने आवास पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर सहित टीम से जुड़े अन्य लोग भी मौजूद थे। सुबह होते ही दोबारा प्रशंसकों का तांता लग गया। समर्थकों में उनके साथ फोटो लेने की होड़ देखी गई। हालांकि, सुरक्षा कारणों से वीडियो बनाने पर पूरी तरह रोक रखी गई थी।

बुधवार को वैभव ने अपनी दादी, माता-पिता, चाचा-चाची और भाई सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ फुर्सत के पल बिताए। इसके बाद बुधवार दोपहर वह बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वैभव और उनके परिवार ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी।

जनप्रतिनिधियों और खेल प्रेमियों ने दी बधाई

वैभव के स्वागत और उन्हें बधाई देने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुलिस पदाधिकारी, समाजसेवी, व्यवसायी, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में युवा उनके आवास पर पहुंचे। आईपीएल के मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे समस्तीपुर जिले में गर्व, हर्ष और उत्साह का माहौल बना हुआ है। स्थानीय खेल प्रेमियों का कहना है कि वैभव ने इस मुकाम पर पहुंचकर जिले का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है।

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में काटा गदर

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपनी कमाल की बल्लेबाजी के चलते खूब गदर काटा। वह 776 रनों के साथ इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने ऑरेंज कैप के साथ, सुपर स्ट्राइकर, सबसे ज्यादा सिक्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी इनाम जीता। हालांकि उनकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, जिसका वैभव सूर्यवंशी को दुख रहेगा। उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी अगले सीजन और तगड़ा खेलेंगे और अपनी टीम को खिताब जिताएंगे। बता दें, राजस्थान रॉयल्स 2008 में पहली और आखिरी बार चैंपियन बना था।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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