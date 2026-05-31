IPL 2026 Final के लिए अहमदाबाद पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, अवॉर्ड्स से भरने वाली है उनकी झोली
IPL 2026 RCB vs GT Final के लिए वैभव सूर्यवंशी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। भले ही उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन वे खिताबी मैच को देखने वाले हैं। असल में अवॉर्ड्स से उनकी झोली भरने वाली है।
IPL 2026 के फाइनल में भले ही राजस्थान रॉयल्स नहीं पहुंच पाई, लेकिन उनकी टीम के सलामी बल्लेबाज और इस सीजन की सनसनी वैभव सूर्यवंशी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। वे आईपीएल 2026 के फाइनल में तो हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच होने वाले मैच को स्टेडियम में बैठकर देखेंगे। राजस्थान या अन्य किसी टीम का खिलाड़ी शायद ही इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन वैभव के अहमदाबाद जाने की कहानी कुछ अलग है। वह कई अवॉर्ड्स को इस दौरान बटोरने वाले हैं।
दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। वैभव सूर्यवंशी ने कई अवॉर्ड्स को अपने नाम कर लिया है, जिनको वह फाइनल के बाद लेने वाले हैं। अगर वह इसके लिए नहीं पहुंचते तो उनकी जगह कोई फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधि या जानने वाला उन अवॉर्ड्स को ले सकता था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी खुद ही उन अवॉर्ड्स को लेने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। वैभव सूर्यवंशी अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 3 बजे पहुंच गए थे।
आईपीएल के 19वें सीजन का फाइनल आरसीबी और जीटी के बीच खेला जाएगा। इस मैच के बाद बीसीसीआई कई अवॉर्ड्स खिलाड़ियों को देती है। इनमें से कम से कम तीन अवॉर्ड्स पर वैभव सूर्यवंशी का नाम लिखा जा चुका है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो दो और अवॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के खाते में जाएंगे। सबसे पहले उन अवॉर्ड्स की बात करते हैं, जो वैभव सूर्यवंशी ने कब्जा कर रखे हैं। इनमें सबसे पहला है - सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का अवॉर्ड। उन्होंने 72 छक्के इस सीजन जड़े हैं। कोई दूर-दूर तक उनके पास नहीं है।
दूसरा अवॉर्ड वैभव सूर्यवंशी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने इस सीजन कमाल की बल्लेबाजी की है। फाइनल से पहले तक सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा छक्के और सबसे ज्यादा बाउंड्री उन्हीं के नाम हैं। तीसरा अवॉर्ड वैभव सूर्यवंशी को सुपरस्ट्राइकर ऑफ द सीजन का मिलने वाला है, क्योंकि उनसे अच्छा स्ट्राइक रेट किसी अन्य बल्लेबाज का नहीं है। वे 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाने में सफल रहे हैं।
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के ऑरेंज कैप को भी अपने नाम कर सकते हैं। अगर शुभमन गिल 55 और साई सुदर्शन 67 रन नहीं बना सके तो ऑरेंज कैप पर भी वैभव सूर्यवंशी का कब्जा होगा। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी जीत सकते हैं। इसके लिए उन्हें दुआ करनी होगी कि कगिसा रबाडा के लिए यह मैच अच्छा जाए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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