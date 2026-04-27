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प्रफुल हिंगे से बदला लेने के पूरे मूड में थे वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर को बताई बात

Apr 27, 2026 10:02 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी भले ही एसआरएच के खिलाफ पिछले मैच में खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन अगले ही मैच में शतक उन्होंने जड़ दिया। जिस गेंदबाज के खिलाफ वे शून्य पर आउट हुए थे, उसे लगातार चार छक्के जड़ दिए।

प्रफुल हिंगे से बदला लेने के पूरे मूड में थे वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर को बताई बात

राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में तेज गेंदबाज प्रफुल हिंगे की पहली गेंद पर कैच आउट हो गए थे। मिड विकेट के ऊपर से मारने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी कैच आउट हो गए थे, क्योंकि बल्ले का किनारा लग गया था। हालांकि, जब रिवर्स फिक्चर में वही प्रफुल हिंगे उनके सामने थे तो लगातार चार छक्के पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिए। इसको लेकर राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर से वैभव सूर्यवंशी से बात की, जिन्होंने बताया कि हिंगे के खिलाफ रन बनाने का प्लान उनका पहले से था।

राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर ने वैभव सूर्यवंशी से पूछा कि सेम टीम, सेम बॉलर (प्रफुल हिंगे), पिछली बार जब आमने-सामने हुए तो पहली गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद तुमने आत्मनिरीक्षण किया था या उसी बॉलर को लेकर पहले से कोई प्लान करके सोचा था कि मैं इसके खिलाफ रन बनाऊंगा? इसके बारे में वैभव सूर्यवंशी ने बताया, "नहीं मैं सोच कर ही गया था उस बॉलर के अगेंस्ट लास्ट मैच में ही। मैं आउट होने के बाद ही और जब मैच खत्म हुआ और मैं फोन में देखा तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखीं। मैं वैसे ध्यान नहीं देता उन सब चीज़ों पर, लेकिन कोई पर्सनली मुझे कुछ बोलता है तो थोड़ा सा मुझे भी बुरी लगता है।" इस पर भिंडर ने पूछा कि आपको क्या लगता है? इस पर वैभव बोले, "नहीं, लेकिन बैट से आंसर देना चाहिए।"

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वैभव सूर्यवंशी लगातार अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन एसआरएच के खिलाफ वे खाता नहीं खोल पाए थे। हालांकि, उसी टीम के खिलाफ 36 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़कर सनसनी मचा दी। हालांकि, वैभव को दुख इस बात का होगा कि उनकी टीम जीत नहीं पाई। 228 रन बनाने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स को अपने होम ग्राउंड पर जयपुर सवाई मान सिंह स्टेडियम में हार मिली। 229 रनों का टारगेट सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.3 ओवर में हासिल कर लिया। ईशान किशन ने 31 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी अर्धशतक निकला। 18 गेंदों में 36 रन नितीश कुमार रेड्डी ने बनाए।

बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 8 मैचों की 8 पारियों में आईपीएल 2026 में 357 रन बना लिए हैं। 44.62 का उनका औसत है, जबकि 234.87 का स्ट्राइक रेट 31 चौके और 32 छक्के वे अब तक इस सीजन जड़ चुके हैं। अन्य कोई बल्लेबाज 30 से ज्यादा छक्के नहीं जड़ पाया है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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