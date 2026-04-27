प्रफुल हिंगे से बदला लेने के पूरे मूड में थे वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर को बताई बात
राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी भले ही एसआरएच के खिलाफ पिछले मैच में खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन अगले ही मैच में शतक उन्होंने जड़ दिया। जिस गेंदबाज के खिलाफ वे शून्य पर आउट हुए थे, उसे लगातार चार छक्के जड़ दिए।
राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में तेज गेंदबाज प्रफुल हिंगे की पहली गेंद पर कैच आउट हो गए थे। मिड विकेट के ऊपर से मारने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी कैच आउट हो गए थे, क्योंकि बल्ले का किनारा लग गया था। हालांकि, जब रिवर्स फिक्चर में वही प्रफुल हिंगे उनके सामने थे तो लगातार चार छक्के पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिए। इसको लेकर राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर से वैभव सूर्यवंशी से बात की, जिन्होंने बताया कि हिंगे के खिलाफ रन बनाने का प्लान उनका पहले से था।
राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर ने वैभव सूर्यवंशी से पूछा कि सेम टीम, सेम बॉलर (प्रफुल हिंगे), पिछली बार जब आमने-सामने हुए तो पहली गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद तुमने आत्मनिरीक्षण किया था या उसी बॉलर को लेकर पहले से कोई प्लान करके सोचा था कि मैं इसके खिलाफ रन बनाऊंगा? इसके बारे में वैभव सूर्यवंशी ने बताया, "नहीं मैं सोच कर ही गया था उस बॉलर के अगेंस्ट लास्ट मैच में ही। मैं आउट होने के बाद ही और जब मैच खत्म हुआ और मैं फोन में देखा तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखीं। मैं वैसे ध्यान नहीं देता उन सब चीज़ों पर, लेकिन कोई पर्सनली मुझे कुछ बोलता है तो थोड़ा सा मुझे भी बुरी लगता है।" इस पर भिंडर ने पूछा कि आपको क्या लगता है? इस पर वैभव बोले, "नहीं, लेकिन बैट से आंसर देना चाहिए।"
वैभव सूर्यवंशी लगातार अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन एसआरएच के खिलाफ वे खाता नहीं खोल पाए थे। हालांकि, उसी टीम के खिलाफ 36 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़कर सनसनी मचा दी। हालांकि, वैभव को दुख इस बात का होगा कि उनकी टीम जीत नहीं पाई। 228 रन बनाने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स को अपने होम ग्राउंड पर जयपुर सवाई मान सिंह स्टेडियम में हार मिली। 229 रनों का टारगेट सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.3 ओवर में हासिल कर लिया। ईशान किशन ने 31 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी अर्धशतक निकला। 18 गेंदों में 36 रन नितीश कुमार रेड्डी ने बनाए।
बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 8 मैचों की 8 पारियों में आईपीएल 2026 में 357 रन बना लिए हैं। 44.62 का उनका औसत है, जबकि 234.87 का स्ट्राइक रेट 31 चौके और 32 छक्के वे अब तक इस सीजन जड़ चुके हैं। अन्य कोई बल्लेबाज 30 से ज्यादा छक्के नहीं जड़ पाया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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