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विराट कोहली से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, देखें IPL 2026 में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले टॉप 10 प्लेयर

Apr 20, 2026 06:51 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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IPL 2026 में अब तक सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी शीर्ष पर पहुंच गए हैं। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को पछाड़ दिया है।

विराट कोहली से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, देखें IPL 2026 में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले टॉप 10 प्लेयर

राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में शानदार लय में हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में छह मैचों में 246 रन बना चुके हैं, जिसमें दो अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं। वह दो बार फिफ्टी से चूके है। उन्होंने रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ 28 गेंदों में 46 रन बटोरे। सूर्यवंशी ने अपनी पारी में आठ बाउंड्री ठोकी। उन्होंने छह चौके और दो छक्के लगाए। वह जारी सीजन में अब तक सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शीर्ष पर काबिज हो गए हैं। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरआर) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को पछाड़ा है।

वैभव सूर्यवंशी ने 44 बाउंड्री जमाई

सूर्यवंशी ने अभी तक 44 बाउंड्री जमाई हैं। उन्होंने 24 चौके और 20 सिक्स लगाए हैं। कोहली दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने छह मैचों में 36 बाउंड्री लगाई हैं। कोहली के बल्ले से 28 चौके और आठ छक्के निकले हैं। उन्होंने कुल 247 रन जोड़े हैं, जिसमें दो फिफ्टी हैं। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) का हिस्सा कूपर कोनोली और प्रियांश आर्य ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के विरुद्ध गदर काटने के बाद सूची में छलांग लगाई है। कोनोली ने 35 (21 चौके, पांच छक्के) जबकि प्रियांश ने 34 (14 चौके, 20 छक्के) बाउंड्री जड़ी हैं। कोनोली ने मैच में 48 गेंदों में आठ चौकों और सात छक्कों की मदद से 87 रनों की पारी खेली थी। प्रियांश ने 37 गेंदों में 93 रन जुटाए। उन्होंने चार चौके ठोके और 9 छक्के उड़ाए।

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रजत पाटीदार ने 32 बाउंड्री लगाई

डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार टॉप 10 लिस्ट में सातवें पायदान पर हैं। उन्होंने 34 बाउंड्री लगाई हैं। पाटीदार के बल्ले से 12 चौके और 22 छक्के निकले हैं। वह फिलहाल सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स उड़ाने वाले प्लेयर हैं। उनके बाद सूर्यवंसी और प्रियांश हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे दसवें नंबर पर हैं। उन्होंने 32 बाउंड्री (20 चौके और 12 छक्के) लगाई हैं। म्हात्रे का चोटिल होने के कारण मौजूदा सीजन में आगे खेलना संदिग्ध है जो चेन्नई के लिए करारा झटका है। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ मैच के दौरान उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था।

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IPL 2026 में अब तक सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले टॉप 10 प्लेयर

44 - वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)

36 - विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

35 - कूपर कोनोली (पंजाब किंग्स)

35 - यशस्वी जायसवाल (राजस्थान रॉयल्स)

34 - ईशान किशन (सनराइजर्स हैदराबाद)

34 - प्रियांश आर्य (पंजाब किंग्स)

34 - रजत पाटीदार (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

33 - प्रभसिमरन सिंह (पंजाब किंग्स)

32 - अभिषेक शर्मा (सनराइजर्स हैदराबाद)

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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