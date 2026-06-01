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वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में जो सोचा वो कर दिखाया, फाइनल के बाद कही दिल की बात; फिटनेस पर ये कहा

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 फाइनल के बाद बताया कि उन्होंने सीजन शुरू होने से पहले अपनी डायरी में लिखा था कि वह इस बार 700 रन बनाएंगे और उनका ये गोल पूरा हो गया।

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में जो सोचा वो कर दिखाया, फाइनल के बाद कही दिल की बात; फिटनेस पर ये कहा

राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फाइनल जीतने के बाद बताया कि उन्होंने सीजन शुरू होने से पहले अपनी डायरी में लिखा था कि इस सीजन वह 700 से ज्यादा रन बनाएंगे। वैभव ने इसके साथ ही अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देने की बात कही। 15 साल के बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में धमाल मचाया हुआ था। वह जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए फाइनल के दौरान राजस्थान के सलामी बल्लेबाज स्टेडियम में मौजूद रहे और मुकाबला खत्म होने के बाद 5 अवॉर्ड भी अपने नाम किए।

700 रन बनाऊंगा

वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल के बाद ब्रॉकास्टर से बातचीत में बताया कि सीजन शुरू होने से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि वह 700 रन बनाएंगे। उन्होंने सुनील गावस्कर से बातचीती में ये भी बताया कि उनके पिता दिग्गज क्रिकेटर के काफी बड़े फैंन हैं और प्रैक्टिस के दौरान उनका नाम लेकर मोटिवेट करते रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने कहा, ''आईपीएल से पहले मैंने एक नोट लिखा था कि इस सीजन मैं 700 रन बनाऊंगा। वो लक्ष्य अब पूरा हो गया।'' रविवार को फाइनल के बाद अपना पुरस्कार लेते हुए 15 साल के इस खिलाड़ी ने कहा, ''इस सत्र में मैंने सीखा कि दबाव वाले मैच में कैसे खेलना है, अपने गेम को कैसे बनाना है। ‘’

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उन्होंने कहा, ''आप हर मैच एक ही तरीके से नहीं खेल सकते। आपको गेम की स्थिति को समझाएगा और टीम की जरूरतों के हिसाब से खेलना होगा। मुझे प्लेऑफ मैचों में भी यह बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं लंबे समय तक खेलना चाहता हूं और मुझे अपनी फिटनेस पर काम करना होगा और इस पर ध्यान देना होगा।''' सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 का अंत 776 रन के साथ किया। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात उनका 237.30 का स्ट्राइक रेट रहा। सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर और दूसरे क्वालीफायर में क्रमशः 97 और 96 रन की शानदार पारियां खेली।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता। फाइनल में गुजरात टाइटंस की टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। वहीं बेंगलुरु ने एक बार फिर गुजरात टाइटंस को एकतरफा अंदाज में मात दी। प्लेऑफ के पहले क्वालीफायर में भी गुजरात की टीम ने बेंगलुरु के सामने घुटने टेक दिए थे।

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सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह, कगिसो रबाडा और पैट कमिंस जैसे दुनिया के शीर्ष गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है। उनके प्रदर्शन ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि वह लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवा कर सकते हैं। सुनील गावस्कर सहित कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों की सराहना मिलने के बाद संगकारा ने भी संकेत दिया कि सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सर्वोच्च स्तर पर खेलने के लिए तैयार हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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