वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में इन 5 अवॉर्ड्स पर कर सकते हैं कब्जा, कुछ पर तो लिख चुका है नाम
वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में एक या दो नहीं, बल्कि 5 अवॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं। कुछ अवॉर्ड्स पर तो उनका नाम लिखा जा चुका है, जो सिर्फ उन्हीं को मिलने वाले हैं। वे कई खिलाड़ियों से बहुत आगे हैं।
IPL 2026 के फाइनल में राजस्थान रॉयल्स नहीं पहुंच पाई। ऐसे में अब युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी आपको आगे नजर नहीं आएंगे। हालांकि, आपको जानकर खुशी होगी कि वैभव सूर्यवंशी फाइनल में जाए बिना भी 5 बड़े अवॉर्ड्स आईपीएल 2026 में अपने नाम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अवॉर्ड्स पर तो उनका नाम लिखा जा चुका है कि वह उन्हें ही मिलेंगे। उनके अलावा कोई और उस अवॉर्ड को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वे रेस में बाकी सभी खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं।
1. सबसे ज्यादा छक्के
आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम रहेगा, जिन्होंने इस सीजन 72 छक्के जड़े हैं। दूसरे नंबर पर 43 छक्कों के साथ अभिषेक शर्मा हैं, जिनकी टीम बाहर हो चुकी है, जबकि रजत पाटीदार 41 छक्के जड़ चुके हैं, जो फाइनल में खेलेंगे, लेकिन वैभव को नहीं पछाड़ पाएंगे।
2. इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड
आईपीएल के 19वें सीजन में कई ऐसे खिलाड़ी देखने को मिले हैं, जो युवा हैं और वे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन 2026 के अवॉर्ड की रेस में थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने सभी को पछाड़ दिया। वे आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा छक्के और सबसे ज्यादा बाउंड्री जड़ने वाले बल्लेबाज हैं।
3. सुपरस्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवॉर्ड
हर साल आईपीएल में एक खिलाड़ी को सुपरस्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड दिया जाता है। यह अवॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी ने कब्जाया हुआ है। उनका ही स्ट्राइक रेट इस सीजन सबसे ज्यादा रहा है। वैभव ने 237.30 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जबकि फिन एलेन दूसरे नंबर पर हैं। उनका स्ट्राइक रेट 214.11 का रहा है।
4. मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन
आईपीएल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कहा जाता है। इस अवॉर्ड की रेस में भी फाइनल से पहले तक वैभव सूर्यवंशी हैं। वैभव के 436.5 पॉइंट्स हैं और कगिसो रबाडा 408 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अगर कगिसो रबाडा फाइनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके तो फिर वैभव ही इस अवॉर्ड को ले जाएंगे।
5. ऑरेंज कैप अवॉर्ड
आईपीएल में सबसे ज्यादा रन सीजन में बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप की जाती है। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल फाइनल से पहले तक 776 रनों के साथ शीर्ष पर हैं। शुभमन गिल 722 रनों के साथ दूसरे और साई सुदर्शन 710 रनों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। गिल अगर 55 और सुदर्शन अगर 67 रन नहीं बना सके तो फिर वैभव के नाम ऑरेंज कैप भी रहेगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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