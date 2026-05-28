उम्र से बड़े हैं वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, मैच से पहले किया कुछ ऐसा जीत लिया सुनील गावस्कर का भी दिल- VIDEO

वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी कर हर किसी का दिल तो जीता ही, मगर मैच के पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर भी गदगद हो गए। देखें वीडियो-

वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में कमाल की बल्लेबाजी कर हर किसी का दिल जीता। कमेंटेटर तो उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वहीं ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी खुद को उनकी तारीफ करने से नहीं रोक पाए। वैभव सूर्यवंशी ने एसआरएच के खिलाफ 29 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 97 रन बनाकर दिल जीता, मगर मैच से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर भी गदगद हो गए होंगे। इस शानदार पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा जा रहा है कि उनके संस्कार उनकी उम्र से बड़े हैं।

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वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा क्या किया? वो कहते हैं ना जब भी कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो अकसर वह जमीन से जुड़ा रहने की बजाय हवा में उड़ने लगता है। मगर वैभव सूर्यवंशी का मामला अलग है। 15 साल का यह खिलाड़ी आईपीएल में खूब धमाल मचा रहा है। वह इस सीजन सबसे ज्यादा 680 रन बनाने वाला बल्लेबाज है। हर जगह उसकी तारीफ हो रही है। मगर वह अपने संस्कार फिर भी नहीं भूला।

SRH vs RR एलिमिनेटर मुकाबले से पहले जब सुनील गावस्कर और संजय बांगर प्री-मैच शो कर रहे थे, तब वैभव सूर्यवंशी प्रैक्टिस कर रहे थे।

जैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने सुनील गावस्कर को मैदान पर देखा तो वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़े और उनके पैर छुए। वहां मौजूद संजय बांगर के भी उन्होंने पैर छुए। प्रजेंटेटर जतिन सप्रू भी वहां मौजूद थे, वो भी वैभव से काफी बड़े हैं, इस वजह से वैभव ने उनके भी पैर छूने की कोशिश की, मगर जतिन पीछे हट गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। आप भी देखें वीडियो-

कैसा रहा SRH vs RR मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी की इस धमाकेदार पारी के दम पर 243 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि आरआर की टीम 270-280 के टारगेट तक पहुंच सकती है, मगर वैभव के आउट होने के बाद सिर्फ ध्रुव जुरेल ही अर्धशतक बना पाए और बाकी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वैभव ने अपनी 97 रनों की पारी के दौरान 5 चौके और 12 छक्के लगाए।

244 के टारगेट का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद 196 के स्कोर पर ही सिमट गई। एसआरएच पूरे 20 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाई।