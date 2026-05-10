वैभव सूर्यवंशी को आर अश्विन ने बताया बॉक्स ऑफिस प्लेयर, बोले- वह टेस्ट क्रिकेट में…
पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है। वैभव को अश्विन ने बॉक्सि ऑफिस प्लेयर बताया है और कहा है कि वह टेस्ट क्रिकेट के लिए अब तैयार हैं।
टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ी भविष्यवाणी राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को लेकर की है। अश्विन ने वैभव को बॉक्स ऑफिस प्लेयर बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि उनकी उम्र अभी 15 साल है, लेकिन अश्विन ने कहा है कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में यह बल्लेबाज सनसनी मचा रहा है, उसी तरह तीनों फॉर्मेट में कमाल कर सकता है।
जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए अश्विन ने कहा कि इस युवा खिलाड़ी का निडर रवैया और इतनी कम उम्र में गेंदबाजों पर हावी होने की क्षमता ने उसे भारतीय क्रिकेट की सबसे रोमांचक प्रतिभाओं में से एक बना दिया है। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके अश्विन ने कहा, "वह हर बॉलर की धुनाई कर रहा है। मुझे उसे टेस्ट मैच में खेलते हुए देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे उसे खेल के तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे क्रिकेट के मैदान पर लाओ, लोगों को साथ लाओ, क्योंकि वह आपका मनोरंजन करेगा।"
उन्होंने आगे कहा, "वह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वे हर एक क्रिकेट बॉल पर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने खेला, यहां तक कि U-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भी, सब कुछ मिलाकर, वह एक बॉक्स-ऑफिस प्लेयर की तरह लग रहे हैं।" अश्विन ने भले ही इस युवा बल्लेबाज को टेस्ट क्रिकेट में लाने की तरफदारी की है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि करियर की शुरुआत में ही उस पर बहुत प्रेशर नहीं डाला जाना चाहिए।
क्रिकेटर से कमेंटेटर बने अश्विन ने कहा, “आपके क्रिकेट करियर में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने क्रिकेट का पूरा मज़ा ले सकते हैं और वह सिर्फ़ 15 साल का है। मुझे लगता है कि हमें उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। उससे यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि वह अपने करियर के इस पड़ाव पर वो काम करे जो उसे नहीं करना चाहिए।” अश्विन ने यह भी कहा है कि राजस्थान रॉयल्स के पास कई अनुभवी खिलाड़ी हैं। ऐसे में वैभव पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालना चाहिए।
अश्विन ने कहा, “उनके पास ध्रुव जुरेल, रियान पराग और डोनोवन फरेरा जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्हें यह बोझ नहीं उठाना चाहिए। अगर वह उन्हें अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, तो उनके पास जो बैटिंग लाइन-अप है, उससे उन्हें ऐसे मैच आराम से जीतने चाहिए।” वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 5 में चल रहे हैं। वे 11 मैचों में 440 रन बना चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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