वैभव सूर्यवंशी को अगला सचिन तेंदुलकर मत कहो क्योंकि...;दिनेश कार्तिक ने क्यों दी चेतावनी?
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में खूब धमाल मचा रहे हैं। उनकी तूफानी बल्लेबाजी को कोई नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि हर कोई उन्हें जल्द इंटरनेशनल मंच पर देखना चाहता है। उनकी लगातार तुलना सचिन तेंदुलकर से होती है।
वैभव सूर्यवंशी अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर आईपीएल 2026 में गदर काट रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। हर कोई वैभव सूर्यवंशी को जल्द से जल्द इंटरनेशनल मंच पर देखना चाहता है। वैभव सूर्यवंशी अभी 15 साल के हैं और इतनी सी उम्र में इस तरह का टैलेंट होना वाकई कमाल की बात है। जब सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया में डेब्यू किया था तो वह 16 साल के थे। ऐसे में अगर सूर्यवंशी को इसी साल सीनियर टीम में जगह मिलती है तो वह सचिन तेंदुलकर का बरसों पुराना यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। क्रिकेट पंडित और फैंस लगातार वैभव सूर्यवंशी की तुलना सचिन तेंदुलकर से करते रहते हैं, मगर पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने ऐसा ना करने को लेकर वॉर्निंग जारी की है।
कार्तिक ने क्वेस्ट टॉक पॉडकास्ट के आने वाले एपिसोड में कहा, जिसे न्यूज़ एजेंसी IANS ने कोट किया, "वैभव जो कर रहे हैं वह बहुत खास है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग उन्हें अगला सचिन कहें क्योंकि वह सिर्फ 15 साल के हैं और जो कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सचिन ने जो किया वह बहुत बढ़िया था। वैभव के चैलेंज बिल्कुल अलग होंगे।
सचिन के चैलेंज मैदान पर जितने होते, उतने ही मैदान के बाहर भी होते, लेकिन वैभव के चैलेंज निश्चित रूप से मैदान के बाहर ज्यादा होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्रिकेटिंग स्किल्स हैं, जो खेल के बाहर आने वाली हर चीज से निपट सकते हैं।"
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अपनी कमाल की बल्लेबाजी से खूब धमाल मचा रहे हैं। अभी तक खेले 13 मैचों में उन्होंने 237 के स्ट्राइक रेट के साथ 579 रन बनाए हैं और वह ऑरेंज कैप की लिस्ट में टॉप-5 में हैं। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स को अकेले प्लेऑफ में ले जाने में लगे हैं।
दिनेश कार्तिक ने इसके अलावा बताया कि आईपीएल कैसे बदल रहा है। 2008 में जैसे इस लीग की शुरुआत हुई थी, वह अब वैसा नहीं है। आज यह जैसा है, उसकी शुरुआत बिल्कुल अलग है, और ऐसा लगता है कि यह खेल स्टेरॉयड पर बढ़ा है क्योंकि बहुत सी चीजें बदल गई हैं।
उन्होंने आगे कहा, "इसमें इस्तेमाल किया गया डेटा और मैट्रिक्स का अमाउंट काफी शानदार रहा है; यह अब तक का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला फ़ॉर्मेट है, और यह बहुत से लोगों के लिए एक लाइफ़स्टाइल प्रोवाइडर है। और यह किसी भी युवा लड़के या लड़की के लिए एक बहुत मज़बूत करियर ऑप्शन लगता है जो यह खेल खेलना चुनता है। और यह बहुत कम समय में दुनिया के दूसरे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के साथ मुकाबला कर रहा है।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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