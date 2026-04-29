वैभव सूर्यवंशी छोटा है, लेकिन मैं अभी…पार्टनर को लेकर यशस्वी जायसवाल की जुबां से निकला सच
ओपनर यशस्वी जायसवाल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत के बाद अपनी उम्र को लेकर दिलचस्प जवाब दिया। साथ ही 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर यशस्वी की जुबां से सच निकला।
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल सिर्फ 24 साल के हैं। हालांकि, जब वह अपने से उम्र में लगभग दस साल छोटे वैभव सूर्यवंशी के साथ बैटिंग करते हैं तो काफी बड़े लगते हैं। यशस्वी ने अपनी उम्र को लेकर दिलचस्प जवाब दिया है। साथ ही ओपनिंग पार्टनर सूर्यवंशी को लेकर उनकी जुबां से सच निकला। 15 वर्षीय सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से महफिल लूट रहे हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ भी तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए 16 गेंदों में 43 रन बटोरे। आरआर ने मुल्लांपुर के मैदान पर पीबीकेएस के सामने 223 रनों का टारगेट चार गेंद बाकी रहते चेज किया। यशस्वी (27 गेंदों में 51) ने अर्धशतक जमाया।
'मैं अभी भी बहुत जवान हूं'
मैच के बाद यशस्वी से प्रेजेंटेशन के दौरान सवाल पूछा गया, ''बड़ा पार्टनर होना कैसा लगता है?'' उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ''मुझे नहीं लगता कि मैं बड़ा हूं। मैं अभी भी बहुत जवान हूं। लेकिन हां वैभव सूर्यवंशी काफी छोटा है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या कहूं।'' उन्होंने सूर्यवंशी के साथ बैटिंग करने पर कहा, ''यह अमेजिंग है। मुझे उसके साथ बैटिंग करने में बहुत मजा आता है। वह कमाल का खेल रहा है। मैं हमेशा दूसरे छोर से देखकर खुश होता हूं कि वह बॉल को कैसे हिट कर रहा है।'' सूर्यवंशी और यशस्वी ने पंजाब के खिलाफ 3.1 ओवर में 50 रनों की साझेदारी कंप्लीट कर ली थी। मजबूत शुरुआत से पंजाब पर दबाव बढ़ा था। डेनोवन फरेरा और शुभम दुबे (26 गेंदों में नाबाद 52) और (12 गेंदों में नाबाद 31) ने पांचवें विकेट के लिए 77 रनों की अटूट साझेदारी कर आरआर को जीत की दहलीज पार कराई।
'मैं भी यही सोच रहा था कि…'
यशस्वी ने कहा, ''हमें पता था कि यह एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। ऐसे में हमारा इंटेंट क्लियर था। जब भी मौके मिले तो हिट करना है। हमें खेलना होगा। मैं भी यही सोच रहा था कि अगर गेंद मेरी रेंज में आई तो मैं उसे हिट करूंगा। हमें एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी क्योंकि हमें 200 से ज्यादा रन बनाने थे। इसलिए यह बिल्कुल साफ था कि अगर गेंद हमारे एरिया में आई तो हम उसे हिट करेंगे।'' बता दें सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा से ऑरेंज कैंप छीन ली है। वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की रेस में टॉप पर पहुंच गए हैं। सूर्यवंशी के खात में 9 मैचों में 400 रन हैं। सनराइर्स हैदराबाद का हिस्सा अभिषेक ने आठ मैचों में 380 रन जुटाए हैं। आरआर 6 जीते और तीन हार के बाद अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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