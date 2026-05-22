वैभव सूर्यवंशी अनोखा क्रिकेटर है, उसकी नकल करना मूर्खता, विराट कोहली के साथ खेलना सौभाग्य, पढ़िए पडिक्कल का इंटरव्यू
हाल ही में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने जियो हॉटस्टार को इंटरव्यू दिया है, जिसमें कई खुलासे किए हैं। वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली के बारे में खास बात की है, जानिए क्या-क्या कहा है।
देवदत्त पडिक्कल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए नंबर तीन पर एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है और टाटा आईपीएल 2026 में टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रही है। जियोस्टार से बातचीत में पडिक्कल ने अपने पहले आईपीएल सीज़न में विराट कोहली से मिली सीख, आरसीबी में वापसी के बाद किए गए तकनीकी और मानसिक समायोजन और वैभव सूर्यवंशी को एक दुर्लभ और विशेष प्रतिभा मानने के अपने विचार साझा किए।
कोहली के साथ बैटिंग करना मददगार
जियोस्टार पर बात करते हुए, आरसीबी के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने अपने आईपीएल डेब्यू और विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी के अनुभव के बारे में बताते हुए कहा "जब मैंने 2020 सीज़न में आरसीबी के साथ आईपीएल में डेब्यू किया, तो मैं पूरी तरह तैयार था। घरेलू क्रिकेट में मेरा प्रदर्शन शानदार रहा था। इसलिए, मुझे पता था कि जब मुझे मौका मिलेगा, तो मैं पूरी तरह से तैयार रहूंगा और अपना 100 प्रतिशत दूंगा। और क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करना मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। उस उम्र में, उन्हें पारी की रचना करते हुए देखकर मुझे पारी को सही ढंग से खेलने का तरीका बहुत अच्छे से समझ आया। इससे मेरे खेल में काफी सुधार हुआ।"
राजस्थान और लखनऊ में क्यों नहीं कर पाए खुद को एडॉप्ट
राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने और 2024 के खराब सीजन ने उनके करियर को कैसे आकार दिया इसके बारे में बात करते हुए पडिक्कल ने कहा "एक समर्पित सलामी बल्लेबाज से निचले क्रम में अलग-अलग पोजीशन पर बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण था, खासकर कम उम्र में। लेकिन राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मिले अनुभवों ने मुझे आज का खिलाड़ी बनाया है। अलग-अलग नंबरों पर बल्लेबाजी करने से मुझे परिस्थितियों को समझना, दबाव में पारी को आकार देना और अपने खेल को ढालना सीखने को मिला। मैं उस सफर के लिए आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी सीखता रहूंगा।"
2024 IPL सीजन खराब जाने पर ऐसी हो गई थी स्थिति
2024 का आईपीएल सीजन मुश्किल भरा था। एक कठिन सीजन से उबरना कभी आसान नहीं होता। आपको इसे शांत होने देना चाहिए। उस सीजन के दौरान मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं इसे नजरअंदाज न करूं। आपको उस दौर से गुजरना होगा, उसे स्वीकार करना होगा और यह पता लगाना होगा कि बेहतर कैसे बनना है। सीजन खत्म होने के बाद, मुझे ठीक-ठीक पता था कि मुझे किस पर काम करना है। मैंने मेहनत करना शुरू किया और जल्द ही मुझे प्रगति दिखाई देने लगी। एक क्रिकेटर का सफर इसी तरह चलता है। आपको लगातार विकसित होते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। असफलताएं तो आएंगी ही। महत्वपूर्ण बात है फिर से उठ खड़ा होना। जितनी जल्दी हो सके, आगे बढ़ते रहें।"
आरसीबी में वापसी के बाद किए हैं खास बदलाव
आरसीबी में वापसी के बाद उन्होंने अपने खेल में जो बदलाव किए, उसके बारे में बताते हुए पडिक्कल ने कहा "मैंने दिनेश कार्तिक और एंडी फ्लावर की मदद से अपनी बल्लेबाजी तकनीक में कई बदलाव किए। लाल गेंद से सफेद गेंद की क्रिकेट में ढलने के लिए मुझे कुछ चीजों को समायोजित करने की जरूरत थी। यह आसान नहीं है क्योंकि दोनों प्रारूपों में अलग-अलग तकनीकी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसलिए, मैंने उन तकनीकी समायोजनों पर काम किया। मानसिक रूप से मुझे अपने खेल में और अधिक दृढ़ संकल्प लाना पड़ा। शुरुआती सीज़न में मेरी पारी शुरू करने का एक निश्चित तरीका था। मुझे उससे बाहर निकलना पड़ा और एक अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। मुझे हर गेंद पर रन बनाने की मानसिकता के साथ मैदान पर उतरना था। जब मैंने ऐसा किया, तो परिणाम दिखने लगे।"
आरसीबी की बल्लेबाजी को मजबूती और खुलकर खेलने का मौका
क्या उनके आने के बाद आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी को मजबूती मिली है इस पर बात करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा "आरसीबी में एक मजबूत और गहराई वाला बल्लेबाजी क्रम होना एक बड़ी बात है। जब आपको पता होता है कि बल्लेबाजी क्रम शुरू से अंत तक मजबूत है, तो इससे आपको शीर्ष क्रम में खुलकर खेलने का अतिरिक्त आत्मविश्वास मिलता है। लेकिन आपको जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। टी20 क्रिकेट अब इसी तरह विकसित हो रहा है। अगर टीम को जल्दी से 20 या 30 रन अतिरिक्त बनाने में मदद मिलती है, तो आपको अपना विकेट कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए, लय बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आईपीएल में लगभग यही रणनीति अपनाई जाती है। और जब आपके पास बल्लेबाजी में गहराई हो और बाद में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हों, तो इस रणनीति को लागू करना और भी आसान हो जाता है।"
वैभव सूर्यवंशी अनोखा खिलाड़ी है नकल करना मूर्खता
देवदत्त पडिक्कल ने अपने इंटरव्यू में वैभव सूर्यवंशी की खासियत के बारे में बात करते हुए कहा "वैभव सूर्यवंशी जो करते हैं, वह वाकई अनोखा है। उनकी उम्र में बल्लेबाजी में जिस तरह की ताकत और विस्फोटक क्षमता है, वह वाकई खास है। सच कहूं तो उनकी नकल करने की कोशिश करना मूर्खता होगी। वह एक दुर्लभ प्रतिभा हैं और उनका खेल अविश्वसनीय है। मैं अपनी खूबियों पर ध्यान केंद्रित करता हूं और खुद से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूं। मैं दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता क्योंकि इस टूर्नामेंट में बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। मैं चीजों को सरल रखता हूं और अपने खेल को जितना हो सके बेहतर बनाने पर काम करता हूं।"
Catch the full interview with Devdutt Padikkal exclusively on the Star Sports YouTube Channel
Link to the video: https://www.youtube.com/watch?si=7_5uBnt1yXhVrdfd&v=5etIaCRdDt8&feature=youtu.be
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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