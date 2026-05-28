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वैभव सूर्यवंशी की कृपा से समाप्त हुआ राजस्थान रॉयल्स का दु:स्वप्न, इतने साल बाद SRH के खिलाफ नसीब हुई जीत

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी की कृपा से राजस्थान रॉयल्स ने उस बुरे सपने को बुधवार के दिन समाप्त किया जो वह पिछले 3 सालों से देखती आ रही थी। 3 सालों से राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कभी नहीं जीती थी, लेकिन आज के मैच में वैभव सूर्यवंशी ने जीत दिलाई।

वैभव सूर्यवंशी की कृपा से समाप्त हुआ राजस्थान रॉयल्स का दु:स्वप्न, इतने साल बाद SRH के खिलाफ नसीब हुई जीत

आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की कृपा से राजस्थान रॉयल्स ने उस बुरे सपने को बुधवार के दिन समाप्त किया जो वह पिछले 3 सालों से देखती आ रही थी। 3 सालों से राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कभी नहीं जीती थी, लेकिन आज के मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी दमदार पारी से राजस्थान रॉयल्स के इस बुरे रिकॉर्ड को समाप्त कर दिया।

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बुधवार को खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले से पहले सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स के साथ संयुक्त रूप से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली टीम थी। यह रिकॉर्ड अभी भी सनराइजर्स हैदराबाद के पास ही है। हैदराबाद और चेन्नई ने राजस्थान रॉयल्स को लगातार 6-6 मुकाबलों में शिकस्त दी है। आज का मैच अगर हैदराबाद जीत जाती तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे ज्यादा बार लगातार जीत हासिल करने वाली टीम बन जाती। हालांकि, वैभव के बल्ले ने ऐसा नहीं होने दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने साल 2010 से लेकर 2013 तक राजस्थान रॉयल्स के ऊपर लगातार 6 मैचों में जीत दर्ज की थी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 2023 से लेकर 2026 बुधवार के दिन से पहले तक अपना दबदबा बनाए रखा था। इस टीम ने भी लगातार 6 जीत हासिल की थी और 7वें की तलाश में थी। आरसीबी ने भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2019 से 2022 तक लगातार पांच जीत दर्ज की थी, वहीं दिल्ली कैपिटल ने भी 2018 से 2020 तक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पांच जीत दर्ज की थी।

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वैभव सूर्यवंशी ने मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में 29 गेंद में 97 रनों की दमदार पारी, जिसमें पांच चौके और 12 छक्के शामिल थे से इस बात को सुनिश्चित किया की सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स 6 मुकाबला भले ही 2023 से 2026 तक हार गई है, लेकिन सातवां मुकाबला नहीं हारेगी। 2023 से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चली आ रही सनराइजर्स हैदराबाद की उस विनिंग स्ट्रीक को आज वैभव सूर्यवंशी के बल्ले ने समाप्त कर दिया है।

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बता दें कि वैभव सूर्यवंशी की आज के मैच में शानदार पारी तब आई है जब राजस्थान रॉयल्स को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने वैभव सूर्यवंशी के 29 गेंद में 97 रन और ध्रुव जुरैल के 21 गेंद में 50 रनों के साथ निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए थे। 244 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19.2 ओवर में ही 196 रन बनाकर ढेर हो गई। इस जीत के साथ अब राजस्थान रॉयल्स की की टीम 29 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर टू खेलेगी। इस मैच से दूसरा फाइनलिस्ट तय होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहले ही आईपीएल 2026 के फाइनल में प्रवेश कर चुकी है।

आईपीएल में आरआर के खिलाफ लगातार सबसे अधिक जीत हासिल करने वाली टीमें

6 - सीएसके (2010-2013)

6 - एसआरएच (2023-2026) – आज समाप्त हुआ

5 - आरसीबी (2019-2022)

5 - डीसी (2018-2020)

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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