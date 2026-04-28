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वैभव सूर्यवंशी पिछले मैच मे हो गए थे इंजर्ड, क्या आज के IPL मैच के लिए फिट है ये ओपनर? जानिए

Apr 28, 2026 11:23 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पिछले मैच में शतक जड़ने वाले राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी क्या आज होने वाले मैच में खेलेंगे? क्योंकि वे पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे? इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा। 

वैभव सूर्यवंशी पिछले मैच मे हो गए थे इंजर्ड, क्या आज के IPL मैच के लिए फिट है ये ओपनर? जानिए

राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में शनिवार 25 अप्रैल को तूफानी शतक जड़ा था। महज 36 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने शतक पूरा किया था, जो आईपीएल में बतौर अनकैप्ड इंडियन प्लेयर उनका ये दूसरा शतक था, जो कि एक रिकॉर्ड है। हालांकि, एक चिंता फैंस को सता रही है कि 28 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच में क्या वे उपलब्ध होंगे, क्योंकि पिछले मैच में वह दर्द में नजर आए थे। इसके बारे में जान लीजिए कि वैभव सूर्यवंशी की हालत अब कैसी है?

दरअसल, जयपुर में जब शनिवार की रात को वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के बाद मैदान पर उतरे तो कुछ ही समय के बाद मैदान से बाहर चले। दो साथी खिलाड़ियों ने उन्हें पकड़कर मैदान से बाहर किया। वे दर्द में नजर आ रहे थे। वे आगे पूरे मैच में फील्डिंग नहीं कर पाए थे। ऐसे में फैंस अब चिंता है कि क्या वैभव सूर्यवंशी आज यानी मंगलवार 28 अप्रैल को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले जाने वाले मैच में उपलब्ध होंगे? इसका जवाब है- हां।

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15 साल के वैभव सूर्यवंशी भले ही दूसरों के कंधों के सहारे से मैदान से बाहर गए थे, लेकिन कोई गंभीर चोट उनको नहीं लगी थी। गर्मी की वजह से क्रैंप उनको आया था। अब वे पूरी तरह फिट हैं। यहां तक कि खुद राजस्थान रॉयल्स ने एक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जो सोमवार 27 अप्रैल का है। उस वीडियो में वैभव सूर्यवंशी नेट्स में बड़े-बड़े शॉट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वे पूरी तरह फिट हैं और आने वाले मैच में खेलते हुए नजर भी आएंगे।

वैभव सूर्यवंशी अब तक राजस्थान रॉयल्स के लिए 8 मैचों की 8 पारियों में 357 रन बना चुके हैं। उनका औसत 44.62 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट 234.87 का है। वे चौकों से ज्यादा इस सीजन छक्के लगाने में सफल हुए हैं। आईपीएल 2026 के 8 मैचों में कुल 31 चौके वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकले हैं, जबकि 32 छक्के वे अब तक जड़ चुके हैं। आईपीएल के 19वें सीजन के पर्पल कैप की रेस में भी वे बने हुए हैं। मौजूदा समय में वे तीसरे नंबर पर हैं और अगर आज के मैच में उनका बल्ला चला तो फिर वे टॉप पर भी पहुंच सकते हैं। उनसे आगे 358 रनों के साथ केएल राहुल दूसरे नंबर पर हैं और 380 रनों के साथ अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर हैं। 24 रन बनाते ही ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के सिर पर होगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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