वैभव सूर्यवंशी पिछले मैच मे हो गए थे इंजर्ड, क्या आज के IPL मैच के लिए फिट है ये ओपनर? जानिए
पिछले मैच में शतक जड़ने वाले राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी क्या आज होने वाले मैच में खेलेंगे? क्योंकि वे पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे? इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा।
राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में शनिवार 25 अप्रैल को तूफानी शतक जड़ा था। महज 36 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने शतक पूरा किया था, जो आईपीएल में बतौर अनकैप्ड इंडियन प्लेयर उनका ये दूसरा शतक था, जो कि एक रिकॉर्ड है। हालांकि, एक चिंता फैंस को सता रही है कि 28 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच में क्या वे उपलब्ध होंगे, क्योंकि पिछले मैच में वह दर्द में नजर आए थे। इसके बारे में जान लीजिए कि वैभव सूर्यवंशी की हालत अब कैसी है?
दरअसल, जयपुर में जब शनिवार की रात को वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के बाद मैदान पर उतरे तो कुछ ही समय के बाद मैदान से बाहर चले। दो साथी खिलाड़ियों ने उन्हें पकड़कर मैदान से बाहर किया। वे दर्द में नजर आ रहे थे। वे आगे पूरे मैच में फील्डिंग नहीं कर पाए थे। ऐसे में फैंस अब चिंता है कि क्या वैभव सूर्यवंशी आज यानी मंगलवार 28 अप्रैल को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले जाने वाले मैच में उपलब्ध होंगे? इसका जवाब है- हां।
15 साल के वैभव सूर्यवंशी भले ही दूसरों के कंधों के सहारे से मैदान से बाहर गए थे, लेकिन कोई गंभीर चोट उनको नहीं लगी थी। गर्मी की वजह से क्रैंप उनको आया था। अब वे पूरी तरह फिट हैं। यहां तक कि खुद राजस्थान रॉयल्स ने एक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जो सोमवार 27 अप्रैल का है। उस वीडियो में वैभव सूर्यवंशी नेट्स में बड़े-बड़े शॉट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वे पूरी तरह फिट हैं और आने वाले मैच में खेलते हुए नजर भी आएंगे।
वैभव सूर्यवंशी अब तक राजस्थान रॉयल्स के लिए 8 मैचों की 8 पारियों में 357 रन बना चुके हैं। उनका औसत 44.62 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट 234.87 का है। वे चौकों से ज्यादा इस सीजन छक्के लगाने में सफल हुए हैं। आईपीएल 2026 के 8 मैचों में कुल 31 चौके वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकले हैं, जबकि 32 छक्के वे अब तक जड़ चुके हैं। आईपीएल के 19वें सीजन के पर्पल कैप की रेस में भी वे बने हुए हैं। मौजूदा समय में वे तीसरे नंबर पर हैं और अगर आज के मैच में उनका बल्ला चला तो फिर वे टॉप पर भी पहुंच सकते हैं। उनसे आगे 358 रनों के साथ केएल राहुल दूसरे नंबर पर हैं और 380 रनों के साथ अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर हैं। 24 रन बनाते ही ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के सिर पर होगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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