वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड, IPL में बन गए भारत के नए सिक्सर किंग
वैभव सूर्यवंशी ने IPL में छक्कों का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वह आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है।
Most Sixes in an IPL Season: छोटी सी उम्र में वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने IPL में छक्कों का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वह आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस तरह वह अब भारत के लिए आईपीएल के नए सिक्सर किंग हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। वैभव के पास और भी आगे निकलने का मौका है, क्योंकि कम से कम दो और मैच बाकी हैं।
आईपीएल के एक सीजन में भारतीय बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड अभी तक अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज था, जो उन्होंने 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए बनाया था। अब वैभव सूर्यवंशी ने यह रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। अभिषेक शर्मा ने एसआरएच के लिए 2024 में कुल 42 छक्के जड़े थे, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में तीसरा छक्का अपनी पारी में लगाया, वैसे ही अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड टूट गया।
भारतीय बल्लेबाजों को देखें तो अब वैभव सूर्यवंशी टॉप पर हैं। अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर। श्रेयस अय्यर ने 2025 में 39 छक्के जड़े थे। वे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। चौथे और पांचवें पायदान पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 2016 और 2024 में 38-38 छक्के जड़े हुए हैं। सूर्यकुमार यादव ने 2025 में 38 छक्के जड़े हैं। वे छठे स्थान पर विरामजान हैं।
एक IPL सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय
43* - वैभव सूर्यवंशी (2026)
42 - अभिषेक शर्मा (2024)
39 - श्रेयस अय्यर (2025)
38 - विराट कोहली (2016)
38 - विराट कोहली (2024)
38 - सूर्यकुमार यादव (2025)
वैसे तो आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2012 के सीजन में कुल 59 छक्के जड़े थे। दूसरे नंबर पर केकेआर के आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने 2019 में 52 छक्के जड़े थे। क्रिस गेल लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी हैं। 51 छक्के उन्होंने 2013 के सीजन में आरसीबी के लिए जड़े थे। जोस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 2022 में 45 छक्के जड़े थे, जबकि क्रिस गेल 44 छक्कों के साथ फिर से इस लिस्ट का हिस्सा हैं। छठे नंबर पर अब वैभव सूर्यवंशी हैं, जो जल्द क्रिस गेल को पीछे छोड़ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।