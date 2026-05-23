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वैभव सूर्यवंशी सहित IPL 2026 में अब तक 9 खिलाड़ी हुए नर्वस 90s का शिकार, एक की तो दो बार फूटी किस्मत

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 अब समाप्ति की ओर है और इसके 67 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 67 मैचों के बाद कुल तेरह बल्लेबाजों ने इस सीजन शतक लगाए हैं। वहीं, 9 ऐसे बल्लेबाज भी रहे हैं, जिनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया है और वह नर्वस 90 का शिकार हुए हैं। आइए आपको आज पूरी डिटेल बताते हैं।

वैभव सूर्यवंशी सहित IPL 2026 में अब तक 9 खिलाड़ी हुए नर्वस 90s का शिकार, एक की तो दो बार फूटी किस्मत

आईपीएल 2026 अब समाप्ति की ओर है और इसके 67 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 67 मैचों के बाद कुल तेरह बल्लेबाजों ने इस सीजन शतक लगाए हैं। वहीं, 9 ऐसे बल्लेबाज भी रहे हैं, जिनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया है और वह नर्वस 90 का शिकार हुए हैं। आइए आपको आज पूरी डिटेल बताते हैं कि कौन-कौन से बल्लेबाज आईपीएल 2026 में नर्वस 90 का शिकार हुए हैं। इसमें 15 वर्षीय वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं।

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मिचेल मार्श की दो बार फूटी किस्मत

आईपीएल 2026 में सबसे फूटी किस्मत लखनऊ सुपर जायंट्स के दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श की रही है। इन्होंने इस सीजन कुल 13 मैच खेले हैं, जिनकी सभी 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 563 रन बनाए हैं। हालांकि, उनके लिए दुख की बात यह है कि वे दो बार 90 या उससे अधिक के स्कोर पर पहुंचे, लेकिन दोनों ही बाहर शतक कंप्लीट नहीं कर पाए। वह इस सीजन दो बार नर्वस 90 का शिकार हो चुके हैं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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वैभव सूर्यवंशी-केएल राहुल भी लिस्ट में

इस लिस्ट में 15 वर्षीय वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है। सूर्यवंशी ने इस सीजन 1 शतक जरूर लगाया है, लेकिन वह दूसरा शतक भी लगा सकते थे, हालांकि मैच में नर्वस 90 का शिकार हो गए। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 13 मैच खेले हैं जिनकी सभी 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 579 रन बनाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य क्रम के बाएं हाथ के बल्लेबाज इशान किशन भी एक मरतबा नर्वस 90 का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने 14 मैचों की की 14 पारियों में 569 रन बनाए हैं। केएल राहुल ने इस सीजन एक शतकीय पारी जरूर खेली है, लेकिन उनके लिए भी दुख की बात यह है कि एक नर्वस 90 भी उनके खाते में है। उन्होंने अब तक कुल 13 मैच खेलें हैं, जिसकी 13 परियों को 533 रन बनाए हैं। पंजाब किंग्स के बाएं हाथ के युवा सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य भी एक बार नर्वस 90 का शिकार हो चुके हैं। आईपीएल 2026 में उन्होंने अब तक 12 मैचों की 12 पारियों में 364 रन बनाए हैं।

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फिन एलेन-रियान पराग जैसे बल्लेबाजों की भी किस्मत ने नहीं दिया साथ

कोलकाता नाइट राइडर्स के फिन एलेन इस सीजन अच्छी लय में दिखे हैं, लेकिन एक बार वे भी नर्वस 90 का शिकार हो चुके हैं। हालांकि, एक बार उन्होंने इस सीजन शतक भी लगाया है। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज और कप्तान रियान पराग का बल्ला इस सीजन वैसे भी उम्मीद के मुताबिक खामोश रहा है और जब वह एक बार शतक के करीब पहुंचे किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और नर्वस 90 का शिकार हो गए। उन्होंने इस सीजन अब तक 11 मैचों की 11 पारियों में 258 रन बनाए हैं। समीर रिजवी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने 11 मैचों की नौ पारियों में 252 रन बनाए हैं, जिसमें एक बार वह नर्वस 90 का शिकार हुए हैं। वह दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज हैं। दिल्ली कैपिटल्स के ही नितीश राणा भी एक बार नर्वस 90 का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक 9 मैचों की नौ पारियों में 225 रन बनाए हैं।

आईपीएल 2026 में अब तक नर्वस 90s का शिकार होने वाले बैटर

बल्लेबाजमैचपारियांरन90s
मिचेल मार्श13135632
वैभव सूर्यवंशी13135791
ईशान किशन14145691
केएल राहुल13135331
प्रियांश आर्या12123641
फिन एलेन10103291
रियान पराग11112581
समीर रिजवी1192521
नीतिश राणा992251
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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