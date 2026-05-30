वैभव सूर्यवंशी का कमाल, एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों में बनाई जगह; विराट कोहली नंबर-1

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 776 रन बनाए। वह एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय और कुल 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। 15 साल के वैभव ने विराट कोहली के साथ इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।

वैभव सूर्यवंशी गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी एक और सेंचुरी से चूके। इस बार वह 96 के निजी स्कोर पर आउट हुए। प्लेऑफ में उन्होंने इस बार भी अपने निजी रिकॉर्ड से पहले टीम को रखा। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए एलिमिनेटर मुकाबले में वह 97 रन पर आउट हुए थे। हालांकि क्वालीफायर-2 में उनका प्रयास जाया गया और जीटी ने उन्हें 7 विकेट से रौंदकर टूर्नामेंट से बाहर किया। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में खेले 16 मैचों में 776 रन बनाए और इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली के क्लब में अपनी जगह बनाई।

यह क्लब है एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों का। वैभव सूर्यवंशी अपने दूसरे ही आईपीएल सीजन में टॉप-5 खिलाड़ियों की इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। 776 रनों के साथ वैभव सूर्यवंशी एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय और कुल 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली 973 रनों के साथ इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। कोहली ने यह रन 2016 सीजन में बनाए थे, जहां आरसीबी को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।

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विराट कोहली के अलावा आज तक कोई खिलाड़ी आईपीएल के एक सीजन में 900 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया है। शुभमन गिल 890 रनों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। इस लिस्ट में दो विदेशी जोस बटलर और डेविड वॉर्नर हैं।

एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली- 973, IPL 2016

शुभमन गिल- 890, IPL 2023

जोस बटलर- 863, IPL 2022

डेविड वॉर्नर- 848, IPL 2016

वैभव सूर्यवंशी- 776, IPL 2026

वैभव सूर्यवंशी के पास आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी 776 रनों के साथ आईपीएल 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। भले ही उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स फाइनल में जगह ना बना पाई हो, मगर ऑरेंज कैप अभी भी उनके पास है। शुभमन गिल 722 रनों के साथ दूसरे और साई सुदर्शन 710 रनों के साथ तीसरे पायदान पर हैं। अगर शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी फाइनल में 50 या उससे कम रन बनाती है तो वैभव सूर्यवंशी इस सीजन ऑरेंज कैप जीत सकते हैं।