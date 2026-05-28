राजस्थान रॉयल्स नहीं...वैभव सूर्यवंशी के लिए IPL नीलामी में इस टीम ने लगाई थी पहली बोली! कैसे मिला RR को ये 'कोहिनूर'

वैभव सूर्यवंशी के रूप में राजस्थान रॉयल्स को 'कोहिनूर' मिल गया है। अब RR किसी कीमत पर भी इस खिलाड़ी को अपने से दूर नहीं होने देगी। मगर क्या आप जानते हैं कि नीलामी में आरआर ने वैभव सूर्यवंशी पर पहली बोली नहीं लगाई थी?

राजस्थान रॉयल्स को वैभव सूर्यवंशी के रूप में एक ऐसा 'कोहिनूर' मिल गया जिसे वह कभी अपने से अलग नहीं होने देना चाहेगी। वैभव सूर्यवंशी की उम्र अभी 15 साल है, आरआर ने उन्हें महज 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा। समय के साथ जरूर आरआर उनकी सैलरी बढ़ाएगी, मगर कभी उन्हें फिर ऑक्शन में उतारने की गलती नहीं करेगी। आईपीएल 2025 ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी पहली बार नीलामी के लिए उतरे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के अलावा भी एक टीम थी जिसकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर थी? जी हां, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैभव सूर्यवंशी पर पहली बोली भी उसी टीम ने लगाई थी ना कि राजस्थान रॉयल्स ने!

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यह टीम और कोई नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स की है। एक शानदार ओपनर की तलाश में डीसी ने आईपीएल 2025 की नीलामी में वैभव सूर्यवंशी पर पहला दाव लगाया था। वैभव का बेस प्राइज 30 लाख रुपए का था। इसके बाद दूसरी बोली राजस्थान रॉयल्स ने लगाई थी।

यहां से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच वैभव सूर्यवंशी को लेकर बिड वॉर शुरू हुआ। वैभव उस समय 13 साल के थे।

दिल्ली ने 1 करोड़ पर जाकर हार मान ली और राजस्थान रॉयल्स ने यह कोहिनूर मात्र 1.10 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया।

आईपीएल 2025 की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया था। 2025 तक राहुल द्रविड़ टीम के हेड कोच थे। वह युवा खिलाड़ियों का टैलेंट पहचानने में माहिर है, मगर वह यह भी जानते हैं कि किस खिलाड़ी को कब मौका देना है। आधा सीजन वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ बेंच गर्म नहीं किया, बल्कि मैदान से बाहर बैठकर चीजों को ओबजर्व किया और जैसे ही उन्हें मौका मिला तो गर्दा उड़ा दिया है।

19 अप्रैल 2025 को वैभव सूर्यवंशी को पहली बार आईपीएल मैच खेलने का मौका मिला, तब वह 14 साल 23 दिन के ही थे। वह आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। उन्होंने अपने आईपीएल करियर का आगाज छक्के के साथ किया था, शार्दुल ठाकुर को उन्होंने यह छक्का लगाया था। इस छक्के के साथ उन्होंने अपने आगमन का ऐलान किया था।

वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही सीजन 32 गेंदों पर शतक भी ठोका था, जिसने बताया था कि वह आगे बड़े-बड़े कारनामे करने वाले हैं।

IPL 2025 में खेले 7 मैचों में वैभव सूर्यवंशी ने 206.56 के स्ट्राइक रेट के साथ 252 रन बनाए थे।

वैभव सूर्यवंशी की परिक्षा 2026 में होनी थी। पहले सीजन तो कई खिलाड़ी धमाल मचाते हैं, मगर जब अगले सीजन टीमें उनके खिलाफ प्लान लेकर आती है तो वह एकदम से गायब हो जाते हैं।

मगर वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि वह ‘वन सीजन वंडर’ नहीं है। आईपीएल 2026 में वह और तैयारी के साथ आए। उन्होंने 65 छक्के ठोक क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। वैभव अभी तक इस सीजन 15 मैचों में 680 रन बना चुके हैं, वो भी 242.86 के स्ट्राइक रेट के साथ।