वैभव सूर्यवंशी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 क्रिकेट में ठोके सबसे तेज 1000 रन

वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 36 गेंदों पर तूफानी शतक जड़ा। इस शतक के साथ उन्होंने अपने टी20 करियर में 1000 रन भी पूरे किए। वैभव ने यह मुकाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ छुआ।

राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेली। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एसआरएच के खिलाफ मात्र 36 गेंदों पर अपना दूसरा IPL शतक जड़ा। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 12 गगचुंबी छक्के लगाए। वैभव ने अपनी इस पारी के दौरान टी20 क्रिकेट में 1000 रन भी पूरे किए और इतिहास रचा। अब वैभव सूर्यवंशी के नाम टी20 क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। उनसे पहले यह रिकॉर्ड मिचेल ओवन के नाम दर्ज था।

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वैभव सूर्यवंशी ने 1000 टी20 रन बनाने के लिए ली 500 से भी कम गेंदें मिचेल ओवन ने 533 गेंदें खेलकर टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अब मात्र 473 गेंदों में यह कारनामा कर वैभव सूर्यवंशी ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। 500 से भी कम गेंदों का मतलब है कि उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी अधिक का रहा है। इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्र्यू साइमंड्स हैं, जिन्होंने 558 गेंदों पर 1000 टी20 रन बनाए थे।

वैभव सूर्यवंशी का टी20 करियर वैभव सूर्यवंशी का टी20 करियर अभी तक सुपर से भी ऊपर रहा है। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और आईपीएल मिलाकर उन्होंने अपने करियर में 26 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 42.32 की औसत और 213.73 के हैरतअंगेज स्ट्राइक रेट के साथ 1058 रन बनाए हैं। वैभव टी20 क्रिकेट में अब तक 4 शतक जड़ चुके हैं। वहीं उनके नाम अब 94 छक्के भी हो गए हैं। वह जल्द ही टी20 क्रिकेट में 100 छक्के पूरे कर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे।

वैभव सूर्यवंशी ने IPL में मचाई धूम वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक खेले मात्र 15 मैचों में उन्होंने 40.60 की औसत और 222.26 के स्ट्राइक रेट के साथ 609 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 2 शतक और तीन अर्धशतक शामिल है।