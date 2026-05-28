वैभव सूर्यवंशी की 97 रनों की धमाकेदार पारी के बाद वायरल हुआ जोफ्रा आर्चर का 12 साल पुराना ट्वीट! जानें क्या लिखा

वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की शानदार पारी खेल राजस्थान रॉयल्स की जीत में अहम भूमिका निभाई। वह आईपीएल इतिहास के सबसे तेज शतक से चूक गए। उनकी इस पारी के बाद जोफ्रा आर्चर का ट्वीट वायरल हो रहा है।

राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भले ही आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में शतक से चूक गए हो, मगर उन्होंने अपनी 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी से हर किसी का दिल जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी अपनी पारी की 29वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए, अगर वह गेंद चौके या छक्के की ओर जाती तो वह आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाते। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और यह रिकॉर्ड अभी भी यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के नाम है। गेल ने 2013 में आरसीबी की ओर से खेलते हुए पुणे सुपर जाएंट्स के खिलाफ 30 गेंदों पर सेंचुरी ठोकी थी। पिछले 13 सालों में सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के नजदीक पहुंच पाए हैं।

वैभव सूर्यवंशी की इस रिकॉर्डतोड़ पारी के बाद उन्हीं के टीम के साथ जोफ्रा आर्चर का 12 साल पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है।

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आर्चर लगभग एक दशक पहले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हुआ करते थे, वह कई ट्वीट किया करते थे, जिसे लोग आज के समय में किसी ना किसी खिलाड़ी से जोड़कर देखते हैं। फैंस उन्हें भविष्यवाणी करने वाला कहते हैं क्योंकि आर्चर के उन पुराने पोस्ट को फैंस मौजूदा सिचुएश के साथ जोड़कर देखते हैं।

आर्चर के इस 12 साल पुराने पोस्ट पर भारतीय फैंस जबरदस्त कमेंट कर रहे हैं। आप भी देखें रिएक्शन-

कैसा रहा SRH vs RR मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी की इस धमाकेदार पारी के दम पर 243 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि आरआर की टीम 270-280 के टारगेट तक पहुंच सकती है, मगर वैभव के आउट होने के बाद सिर्फ ध्रुव जुरेल ही अर्धशतक बना पाए और बाकी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वैभव ने अपनी 97 रनों की पारी के दौरान 5 चौके और 12 छक्के लगाए।

244 के टारगेट का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद 196 के स्कोर पर ही सिमट गई। एसआरएच पूरे 20 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाई।