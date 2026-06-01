वैभव सूर्यवंशी का धरा रह गया ख्वाब, इस लिस्ट में रजत पाटीदार बने 'सिक्सर किंग'; 8 साल पुराना IPL रिकॉर्ड ध्वस्त
रजत पाटीदार ने आईपीएल 2026 में 42 सिक्स उड़ाए। वह एक खास लिस्ट में 'सिक्सर किंग' बन गए हैं। पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी ने लगातार दूसरी ट्रॉफी अपने नाम की।
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में जमकर महफिल लूटी। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से धाकड़ गेंदबाजों के पसीने छुड़ाए। सूर्यवंशी ने 19वें सीजन में 16 मैचों में 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप जीती। उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा। उन्होंने 72 छक्के लगाए, जो आईपीएल सीजन में नया रिकॉर्ड है। हालांकि, 15 वर्षीय सूर्यवंशी का आईपीएल ट्रॉफी जीतने का ख्वाब धरा रह गया क्योंकि आरआर क्वालीफायर-2 से बाहर हो गई। वहीं, रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने लगातार दूसरा खिताब जीता। आरसीबी ने फाइनल में गुजरात टाइटंस (जीटी) को पांच विकेट से धूल चटाई। आरसीबी के खिताब जीतते ही पाटीदार एक खास लिस्ट में 'सिक्सर किंग' बन गए।
8 साल पुराना IPL रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त
दरअसल, पाटीदार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम के लिए सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने 19वें सीजन में 15 मैचों में 192.69 के स्ट्राइक रेट से 501 रन बटोरे, जिसमें 42 छक्के हैं। हालांकि, आरसीबी के कप्तान सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 13वें नंबर पर रहे। पाटीदार ने शेन वॉटसन का 8 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ऑलरांडर वॉटसन ने आईपीएल 2018 में 35 सिक्स ठोके थे। उन्होंने 15 मैचों में 555 वह तब चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में थे। सीएसके ने उस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को फाइनल में हराकर ट्रॉफी हासिल की थी। शिवम दुबे ने 2023 में सीएसके के लिए 16 मैचों में 35 छक्के ठोके थे। उन्होंने कुल 418 रन जुटाए थे। चेन्नई टीम ने 16वें सीजन में जीटी को खिताबी मुकाबले में शिकस्त दी थी।
IPL ट्रॉफी जीतने वाली टीम के लिए सीजन में सबसे ज्यादा छक्के
42 - रजत पाटीदार (आरसीबी, 2026)
35 - शेन वॉटसन (सीएसके, 2018)
35 - शिवम दुबे (सीएसके, 2023)
34 - अंबाती रायडू (सीएसके, 2018)
33 - सुनील नरेन (केकेआर, 2024)
31 - डेविड वार्नर (एसआरएच, 2016)
पाटीदार ने किस तरह बैटिंग सुधारी?
पाटीदार आईपीएल 2026 में अलग ही तेवर में दिखे। उन्होंने अपनी बैटिंग में सुधार का श्रेय आरसीबी के मेंटोर दिनेश कार्तिक को दिया। पाटीदार ने फाइनल जीतने के बाद कहा, ''मैं समझता हूं कि बल्लेबाजी में मैं खुद को कितना समय दे रहा हूं क्योंकि अपनी बल्लेबाजी को समझना महत्वपूर्ण है। आईपीएल से पहले मैंने नेट पर पर्याप्त अभ्यास किया था।'' कप्तान ने आगे कहा, ''मैंने डीके भाई (दिनेश कार्तिक) से इस बारे में काफी बातचीत की कि मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं, जैसे कुछ तकनीकी बदलाव। मैंने टीम से जुड़ने के बाद भी कड़ी मेहनत जारी रखी। इससे एक बल्लेबाज के रूप में मुझे काफी स्पष्टता मिली।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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