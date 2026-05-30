वैभव सूर्यवंशी के दिल के अरमा आंसूओं में बहा सकते हैं गिल-सुदर्शन, टाइटल छीनने के बाद अब ऑरेंज कैप पर नजर
राजस्थान रॉयल्स की हार के साथ ही अब वैभव सूर्यवंशी के ऑरेंज कैप जीतने के मनसूबे पर पानी फिर सकता है। अभी वैभव के सिर पर ही ऑरेंज कैप का ताज है, लेकिन फाइनल में अगर शुभमन गिल और सुदर्शन का बल्ला चला तो फिर सूर्यवंशी के अरमान आसूंओं में बह सकते हैं।
शुक्रवार को आईपीएल 2026 का क्वालीफायर टू मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसे गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से आसानी से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे वैभव सूर्यवंशी के लिए खतरा पैदा हो गया है। वैसे तो आईपीएल 2026 में अभी वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की रेस में सबसे ऊपर हैं और उन्होंने 16 मैचों की 16 पारियों में 48.50 की औसत से 776 रन रिकॉर्ड 237.31 स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 63 चौके और 72 छक्के भी जड़ हैं। फिलहाल, ऑरेंज कैप का ताज वैभव सूर्यवंशी के सिर पर ही सजा हुआ है, लेकिन यह ताज ऑरेंज कैप विनर बल्लेबाज के रूप में फिनिश होगा या नहीं यह तो फाइनल में ही पता चलेगा।
वैभव सूर्यवंशी से फाइनल में ऑरेंज कैप छीन सकते हैं गिल-सुदर्शन
वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप जीतने से रोकने के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा गुजरात टाइटंस के दोनों सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और साईं सुदर्शन से है। 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अहमदाबाद में अगर साई सुदर्शन और शुभमन गिल का बल्ला चलता है तब इन दोनों में से कोई ना कोई वैभव सूर्यवंशी के सिर से ऑरेंज कैप के ताज को छीन सकता है। फिलहाल शुभमन गिल ने 15 मैचों की 15 पारियों में 48.3 की औसत से 722 रन 163.52 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 72 चौके और 33 छक्के जड़े हैं। फिलहाल शुभमन गिल वैभव सूर्यवंशी से 54 रन पीछे हैं। अगर फाइनल मुकाबले में वह 54 या उससे ज्यादा रन बना देते हैं तब ऑरेंज कैप उनके सिर पर सज जाएगी। वहीं, साईं सुदर्शन वैभव सूर्यवंशी से 66 रन पीछे हैं। फिलहाल साई सुदर्शन के 16 मैचों की 15 पारियों में 50.71 की औसत और 159.55 की स्ट्राइक रेट के साथ 710 रन हैं और वह ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे स्थान पर हैं।
विराट कोहली समेत ये बल्लेबाज रेस से हो चुके हैं बाहर
हेनरिक क्लासेन ने इस सीजन 624 रन बनाए हैं और वैसे तो ऑरेंज कैप की रेस में चौथे स्थान पर हैं, लेकिन उनके लिए रेस खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनकी टीम बाहर हो चुकी है। ईशान किशन ने 602 रन बनाए हैं और फिलहाल पांचवें स्थान पर हैं, लेकिन उनके लिए अभी यह रेस खत्म हो चुकी है। विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक 15 मैचों की 15 पारियों में 600 रन 50 की औसत और 164.38 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। हालांकि, अब विराट कोहली वैभव से बहुत पीछे रह गए हैं। वैभव सूर्यवंशी तक पहुंचने के लिए विराट कोहली को 1 मैच में 176 रन बनाने होंगे जोकि असंभव है। इस तरह विराट कोहली भी अब ऑरेंज कैप की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुके हैं। लोकेश राहुल सूची में सातवें स्थान पर 593 रन के साथ हैं। मिचेल मार्श 563 रन बनाकर आठवें स्थान पर हैं। अभिषेक शर्मा ने भी 563 रन बनाए हैं और वे नवे स्थान पर हैं। ध्रुव जुरैल 515 रनों के साथ 10वें स्थान पर हैं। ये सभी बल्लेबाज रेस से बाहर हो चुके हैं बस टॉप टेन में बने हुए हैं। विराट कोहली भी अब वैभव सूर्यवंशी की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी से ऑरेंज कैप अगर कोई खिलाड़ी छीन सकते हैं तो वह साई सुदर्शन और शुभमन गिल हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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