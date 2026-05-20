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क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी; अनिल कुंबले ने कर दी भविष्यवाणी

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के पूर्व कप्तान और महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले का मानना ​​है कि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की रेंज और स्वभाव उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अलग करता है। कुंबले ने भविष्यवाणी की कि सूर्यवंशी आईपीएल के एक सत्र में सर्वाधिक छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।

क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी; अनिल कुंबले ने कर दी भविष्यवाणी

भारत के पूर्व कप्तान और महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले का मानना ​​है कि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की रेंज और स्वभाव उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अलग करता है। कुंबले ने भविष्यवाणी की कि सूर्यवंशी आईपीएल के एक सत्र में सर्वाधिक छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।

15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के मौजूदा सत्र में अभी तक 53 छक्के लगा चुके हैं और गेल के 2012 में लगाए गए 59 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से केवल छह छक्के दूर हैं।

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बाएं हाथ के इस धुरंधर बल्लेबाज ने बुधवार को राजस्थान रॉयल्स की तरफ से लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ 38 गेंद में 93 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और सात चौके शामिल थे। इस तूफानी पारी की बदौलत उनकी टीम ने 221 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट से आसान जीत हासिल की।

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अनिल कुंबले ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ‘उन्होंने इस आईपीएल सत्र में अभी तक ही 53 छक्के लगा दिए हैं। एक सत्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 59 छक्के लगाए हैं। मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी गेल का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच सकते हैं।’

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के किसी एक सीजन में 50 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं।

उन्होंने कहा, ‘बहुत कम बल्लेबाज कवर के ऊपर से इतनी आसानी से छक्के मार सकते हैं, लेकिन सूर्यवंशी ने दिग्वेश राठी के खिलाफ कई बार ऐसा किया। मुझे खुशी है कि लोगों के पास अब भी ऐसी प्रतिभा का वर्णन करने के लिए शब्द हैं। मेरे पास तो शब्द कम पड़ते जा रहे हैं। यह लड़का बहुत खास है। वह इतनी छोटी उम्र में भी पूरी परिपक्वता दिखाते हैं।’

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पिछले साल आईपीएल डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने उसी सीजन में तूफानी शतक के जरिए ऐसा कारनामा किया था जो आज तक किसी भारतीय ने नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ 35 गेंद में शतक जड़कर सनसनी फैला दी थी। वो आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय की सबसे तेज सेंचुरी थी। वैसे आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। उन्होंने सिर्फ 30 गेंद में सेंचुरी जड़ी थी। इतना ही नहीं, गेल के नाम ही आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने का भी रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड पर तो वैभव सूर्यवंशी की भी नजर हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि वह क्रिस गेल के इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने अपने अभी तक के छोटे से करियर में इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि अब उन्हें भारत की सीनियर टीम में लिए जाने की मांग होने लगी है।

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उनके आईपीएल करियर की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के इस खिलाड़ी ने अब तक 20 मैच खेले हैं, जिनमें 41.55 की औसत से 831 रन बनाए हैं। उनके नाम आईपीएल में 2 शतक और 4 अर्धशतक हैं। सबसे खास बात ये है कि उनका स्ट्राइक रेट 226.43 का है।

(भाषा से इनपुट के साथ)

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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