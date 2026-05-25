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वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, MI के खिलाफ 4 रन बनाकर रचा इतिहास

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी मुंबई इंडियंस के खिलाफ ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। वह महज 4 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। मगर इन 4 रनों के साथ वह एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब रहे। आईए जानते हैं-

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, MI के खिलाफ 4 रन बनाकर रचा इतिहास

15 साल के वैभव सूर्यवंशी हर एक मैच में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड अपने नाम करने में लगे हुए हैं। रविवार, 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स का ‘करो या मरो’ मैच था। वानखेड़े में हुए इस मुकाबले में फैंस को उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी चौके-छक्कों की बरसात करेंगे और आरआर को प्लेऑफ में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में तो पहुंच गई, मगर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एकदम खामौश रहा। वह मात्र 4 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि इन 4 रनों के साथ वह टी20 क्रिकेट में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे।

यह रिकॉर्ड है बतौर टीनएजर एक टी20 टूर्नामेंट या सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का। MI के खिलाफ मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी के नाम 13 मैचों में 579 रन थे। एमआई के खिलाफ 4 रन बनाने के बाद वह 583 रनों तक पहुंचे और बतौर टीनएजर टी20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया।

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इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत की है देवदत्त पडिक्कल के नाम था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019/20 में कर्नाटक के लिए कुल 580 रन बनाए।

राजस्थान रॉयल्स अब प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल में कम से कम एक और मुकाबला खेलने को मिलेगा। अगर वह सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में 21 रन बनाने में कामयाब रहते हैं तो वह एक टी20 टूर्नामेंट में बतौर टीनएजर 600 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे।

बतौर टीनएजर एक टी20 टूर्नामेंट या सीरीज में सबसे ज्यादा रन

प्लेयरटीममैचरनटूर्नामेंटएडिशन
वैभव सूर्यवंशीराजस्थान रॉयल्स14*581*IPL2026
देवदत्त पडिक्कलकर्नाटक12580सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी2019/20
तिलक वर्मामुंबई इंडियंस14397IPL2022
लुआन-ड्रे प्रीटोरियसपार्ल रॉयल्स12397SA202024/25
विल स्मीडसमरसेट14385वाइटैलिटी ब्लास्ट (इंग्लैंड में)2021
गुस्ताव मैककॉनफ्रांस5377ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप सब रीजनल यूरोप क्वालिफायर ग्रुप B (फिनलैंड में)2022

राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली चौथी टीम बन गई है। उनका सामना एलिमिनटर में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। यह दोनों मुकाबले धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर खेले जाएंगे।

क्वालीफायर-1 जीतने वाली टीम को सीधा फाइनल में जगह मिलेगी, वहीं हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगी।

क्वालीफायर-1 हारने वाली टीम का मुकाबला क्वालीफायर-2 में एलिमिनेटर जीतने वाली टीम से होगा।

आईपीएल 2026 प्लेऑफ शेड्यूल-

26 मई- क्वालीफायर-1

27 मई- एलिमिनेटर

29 मई- क्वालीफायर-2

31 मई- फाइनल

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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