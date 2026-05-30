वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, IPL 2026 में चौके-छक्कों की बरसात कर रच दिया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में रनों का अंबार लगाकर खूब रौनक लगाई। इस सीजन उनके बल्ले से अभी तक सबसे अधिक 776 रन निकले, जिसमें 63 चौके और 72 छक्के शामिल थे। उन्होंने इस बाउंड्री काउंट के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
वैभव सूर्यवंशी के लिए IPL 2026 का सीजन रिकॉर्डतोड़ रहा। 16 मैचों में 776 रन बनाकर उन्होंने ना जाने कौन-कौन से रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई, मगर जाते-जाते वह एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर गए। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 में उन्होंने 96 रनों की शानदार पारी खेली। वह इस सीजन तीसरी बार अपने शतक से चूक गए। वैभव ने अपनी इस पारी के दौरान 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसी के साथ आईपीएल 2026 में उनका कुल बाउंड्री काउंट 135 का रहा, जिसके दम पर वह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे।
यह रिकॉर्ड है एक टी20 सीरीज या टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने का। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर के नाम इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उन्होंने भी आईपीएल में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। जोस बटलर ने 2022 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए ही खेलते हुए 128 बाउंड्री के साथ यह वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। उन्होंने उस सीजन 83 चौके और 45 छक्के लगाए थे।
वहीं अब वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में 135 बाउंड्री लगाकर जोस बटलर का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन चौकों से ज्यादा छक्के लगाए। 15 साल के इस खिलाड़ी ने 63 चौकों और 72 गगनचुंबी छक्कों के साथ यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बता दें, इस लिस्ट में विराट कोहली, डेविड वॉर्नर और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं।
एक टी20 सीरीज या टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी
वैभव सूर्यवंशी- 135 (63 चौके, 72 छक्के) IPL 2026
जोस बटलर- 128 (83 चौके, 45 छक्के) IPL 2022
विराट कोहली- 121 (83 चौके, 38 छक्के) IPL 2016
डेविड वॉर्नर- 119 (88 चौके, 31 छक्के) IPL 2016
शुभमन गिल 118 (85 चौके, 33 छक्के) IPL 2023
वैभव सूर्यवंशी एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने 5वें खिलाड़ी
15 साल के वैभव सूर्यवंशी 776 रनों के साथ एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय और कुल 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव ने इस लिस्ट में विराट कोहली, शुभमन गिल, डेविड वॉर्नर और जोस बटलर के साथ जगह बनाई है। विराट कोहली के नाम एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा 963 रन बनाने का रिकॉर्ड है। उनके अलावा कोई बल्लेबाज आज तक 900 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया है। शुभमन गिल उनके सबसे करीब पहुंचे थे, जब उन्होंने 2023 सीजन में 890 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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