वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, IPL 2026 में चौके-छक्कों की बरसात कर रच दिया इतिहास

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में रनों का अंबार लगाकर खूब रौनक लगाई। इस सीजन उनके बल्ले से अभी तक सबसे अधिक 776 रन निकले, जिसमें 63 चौके और 72 छक्के शामिल थे। उन्होंने इस बाउंड्री काउंट के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

वैभव सूर्यवंशी के लिए IPL 2026 का सीजन रिकॉर्डतोड़ रहा। 16 मैचों में 776 रन बनाकर उन्होंने ना जाने कौन-कौन से रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई, मगर जाते-जाते वह एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर गए। गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-2 में उन्होंने 96 रनों की शानदार पारी खेली। वह इस सीजन तीसरी बार अपने शतक से चूक गए। वैभव ने अपनी इस पारी के दौरान 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसी के साथ आईपीएल 2026 में उनका कुल बाउंड्री काउंट 135 का रहा, जिसके दम पर वह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे।

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यह रिकॉर्ड है एक टी20 सीरीज या टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने का। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर के नाम इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उन्होंने भी आईपीएल में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। जोस बटलर ने 2022 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए ही खेलते हुए 128 बाउंड्री के साथ यह वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। उन्होंने उस सीजन 83 चौके और 45 छक्के लगाए थे।

वहीं अब वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में 135 बाउंड्री लगाकर जोस बटलर का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन चौकों से ज्यादा छक्के लगाए। 15 साल के इस खिलाड़ी ने 63 चौकों और 72 गगनचुंबी छक्कों के साथ यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बता दें, इस लिस्ट में विराट कोहली, डेविड वॉर्नर और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं।

एक टी20 सीरीज या टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी- 135 (63 चौके, 72 छक्के) IPL 2026

जोस बटलर- 128 (83 चौके, 45 छक्के) IPL 2022

विराट कोहली- 121 (83 चौके, 38 छक्के) IPL 2016

डेविड वॉर्नर- 119 (88 चौके, 31 छक्के) IPL 2016

शुभमन गिल 118 (85 चौके, 33 छक्के) IPL 2023