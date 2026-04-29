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वैभव सूर्यवंशी का हर स्टेडियम में होता है धोनी जैसा ऑरा, IPL 2026 में सबसे पहले किया ये कमाल

Apr 29, 2026 11:54 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 का पहला खिलाड़ी, जिसने 400 रनों का आंकड़ा हासिल कर लिया है। वैभव को लेकर मोहित शर्मा ने कहा है कि उन्होंने धोनी जैसा ऑरा बना लिया है, जहां भी जाता है, उसे भरपूर सपोर्ट मिल रहा है।

वैभव सूर्यवंशी का हर स्टेडियम में होता है धोनी जैसा ऑरा, IPL 2026 में सबसे पहले किया ये कमाल

वैभव सूर्यवंशी के नाम का सिक्का IPL 2026 में खूब चल रहा है। 15 साल के लड़के ने बड़े-बड़े दिग्गजों के होश उड़ाए हुए हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार 28 अप्रैल को वैभव सूर्यवंशी ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। वे आईपीएल 2026 में सबसे पहले 400 रनों के मार्क तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। लगातार वैभव सूर्यवंशी विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर हल्ला बोल रहे हैं। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के सिर पर सजी हुई है। इस बीच भारत के ही एक क्रिकेटर ने वैभव सूर्यवंशी की तुलना एमएस धोनी से की है। मोहित शर्मा ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी ने वैसा ऑरा बना लिया है, जैसा एमएस धोनी का रहा है। हर स्टेडियम में धोनी की तरह वैभव को भी भरपूर प्यार मिल रहा है।

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अब तक राजस्थान रॉयल्स के लिए 9 पारियों में 400 रन बना चुके हैं। 52 रनों की पारी से इस सीजन की शुरुआत वैभव ने की थी। इसके बाद 31, 39 और 78 रनों की पारी वैभव ने खेली। हालांकि, 0 पर भी वे इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आउट हुए। फिर 46 रन और 8 रन उन्होंने बनाए, जबकि 103 रनों की पारी भी एसआरएच के खिलाफ उन्होंने खेली। अब पंजाब किंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ 43 रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए। उनका औसत 44.44 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 238.09 का है। जितने चौके विराट कोहली ने जड़े हैं, उतने छक्के वैभव जड़ चुके हैं। वे अब तक 37 बार गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज चुके हैं।

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मैच से पहले मोहित शर्मा ने पूर्व क्रिकेटर मुरली कार्तिक के साथ क्रिकबज पर बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। भारत और चेन्नई सुपर किंग्स में एमएस धोनी के साथ खेल चुके मोहित शर्मा ने कहा, "एक खिलाड़ी थे, महेंद्र सिंह धोनी, जिनके लिए, चाहे दस में से किसी भी फ्रेंचाइजी या दस में से किसी भी मैदान पर आप जाएं, आपको हर जगह एक ही नाम, एक ही ऑरा, उनके लिए एक ही प्यार दिखेगा और अब, दूसरा व्यक्ति जो मैंने ऐसा देखा है, वो वैभव है। सभी दस फ्रेंचाइजी में, जिस भी मैदान में आप जाते हैं, वहां खड़े कमेंटेटर, कैमरामैन, विरोधी टीम के खिलाड़ी - वे सभी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें हर तरफ से, हर दिशा से जो प्यार मिलता है, वो बहुत ज़्यादा है। मैंने ऐसे सिर्फ़ दो खिलाड़ी देखे हैं।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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