वैभव सूर्यवंशी का हर स्टेडियम में होता है धोनी जैसा ऑरा, IPL 2026 में सबसे पहले किया ये कमाल
वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 का पहला खिलाड़ी, जिसने 400 रनों का आंकड़ा हासिल कर लिया है। वैभव को लेकर मोहित शर्मा ने कहा है कि उन्होंने धोनी जैसा ऑरा बना लिया है, जहां भी जाता है, उसे भरपूर सपोर्ट मिल रहा है।
वैभव सूर्यवंशी के नाम का सिक्का IPL 2026 में खूब चल रहा है। 15 साल के लड़के ने बड़े-बड़े दिग्गजों के होश उड़ाए हुए हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार 28 अप्रैल को वैभव सूर्यवंशी ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। वे आईपीएल 2026 में सबसे पहले 400 रनों के मार्क तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। लगातार वैभव सूर्यवंशी विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर हल्ला बोल रहे हैं। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के सिर पर सजी हुई है। इस बीच भारत के ही एक क्रिकेटर ने वैभव सूर्यवंशी की तुलना एमएस धोनी से की है। मोहित शर्मा ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी ने वैसा ऑरा बना लिया है, जैसा एमएस धोनी का रहा है। हर स्टेडियम में धोनी की तरह वैभव को भी भरपूर प्यार मिल रहा है।
बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अब तक राजस्थान रॉयल्स के लिए 9 पारियों में 400 रन बना चुके हैं। 52 रनों की पारी से इस सीजन की शुरुआत वैभव ने की थी। इसके बाद 31, 39 और 78 रनों की पारी वैभव ने खेली। हालांकि, 0 पर भी वे इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आउट हुए। फिर 46 रन और 8 रन उन्होंने बनाए, जबकि 103 रनों की पारी भी एसआरएच के खिलाफ उन्होंने खेली। अब पंजाब किंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ 43 रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए। उनका औसत 44.44 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 238.09 का है। जितने चौके विराट कोहली ने जड़े हैं, उतने छक्के वैभव जड़ चुके हैं। वे अब तक 37 बार गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज चुके हैं।
मैच से पहले मोहित शर्मा ने पूर्व क्रिकेटर मुरली कार्तिक के साथ क्रिकबज पर बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। भारत और चेन्नई सुपर किंग्स में एमएस धोनी के साथ खेल चुके मोहित शर्मा ने कहा, "एक खिलाड़ी थे, महेंद्र सिंह धोनी, जिनके लिए, चाहे दस में से किसी भी फ्रेंचाइजी या दस में से किसी भी मैदान पर आप जाएं, आपको हर जगह एक ही नाम, एक ही ऑरा, उनके लिए एक ही प्यार दिखेगा और अब, दूसरा व्यक्ति जो मैंने ऐसा देखा है, वो वैभव है। सभी दस फ्रेंचाइजी में, जिस भी मैदान में आप जाते हैं, वहां खड़े कमेंटेटर, कैमरामैन, विरोधी टीम के खिलाड़ी - वे सभी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें हर तरफ से, हर दिशा से जो प्यार मिलता है, वो बहुत ज़्यादा है। मैंने ऐसे सिर्फ़ दो खिलाड़ी देखे हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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