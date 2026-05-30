IPL के 19 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा महाचमत्कार, वैभव सूर्यवंशी और जडेजा ने बनाया रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी और रविंद्र जडेजा के बीच एक मैच ही में दो बार कुछ ऐसा हो गया, जो आईपीएल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह एक नया रिकॉर्ड बन गया। इसे तोड़ना काफी ज्यादा कठिन है।
IPL के 19 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब एक ही मैच में दो खिलाड़ियों के बीच दो बार अर्धशतकीय साझेदारी हुई है। ऐसा राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और रविंद्र जडेजा के बीच हुआ है। दोनों ने पहले तो गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 में तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की और फिर छठे विकेट के लिए भी 50 से ज्यादा रन जोड़े। आईपीएल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब दो खिलाड़ियों ने दो बार इतनी बड़ी-बड़ी साझेदारियां की हैं।
दरअसल, आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स के दो विकेट जल्दी गिर गए थे। इसके बाद मैनेजमेंट ने रविंद्र जडेजा को नंबर पांच पर प्रमोट कर दिया था। रविंद्र जडेजा ने ओपनर वैभव सूर्यवंशी का अच्छा साथ निभाया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में नाबाद 73 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए और मैदान से रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर लौट गए। इसके बाद एक बार फिर से वे बल्लेबाजी के लिए उतरे। तब तक 3 और विकेट राजस्थान रॉयल्स ने खो दिए थे।
5 विकेट गिरने के बाद एक बार फिर से रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए, जहां उन्हें फिर से वैभव सूर्यवंशी का साथ मिला। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए फिर से एक अर्धशतकीय साझेदारी हुई। दोनों ने 28 गेंदों में 54 रन जोड़े। इस तरह आईपीएल के इतिहास में पहली बार किसी एक पारी में दो बार दो बल्लेबाजों के बीच दो अलग-अलग विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई है। इस तरह एक नया रिकॉर्ड आईपीएल में बना है, जिसे तभी तोड़ा जा सकता है, जब एक बार अर्धशतकीय और एक बार शतकीय साझेदारी हो या दोनों बार शतकीय साझेदारी हो या फिर तीन बार दो बल्लेबाज साथ में खेलकर अर्धशतक जड़ें।
वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में 47 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की बदौलत 96 रन बनाए। कगिसो रबाडा ने उनको प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराया, जबकि 35 गेंदों में 45 रनों की पारी दो बार में रविंद्र जडेजा ने खेली। वे नाबाद लौटे। राजस्थान रॉयल्स ने 214 रन 6 विकेट खोकर बनाए। आखिर में 11 गेंदों में 38 रन डोनावैन फरेरा ने बनाए। हालांकि, शुभमन गिल के शतक के आगे सब फीके पड़ गए। गुजरात टाइटन्स ने इस मैच को 18.4 ओवर में खत्म कर दिया। शुभमन गिल शतक जड़ने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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