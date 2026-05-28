वैभव सूर्यवंशी IPL में 100 छक्के पूरा करने से महज इतने कदम दूर, लिखा जाएगा एक और नया इतिहास

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी एक और रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। यह रिकॉर्ड है आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने का। वैभव सूर्यवंशी को छक्कों का शतक पूरा करने के लिए 11 बड़े शॉट्स चाहिए। फिलहाल रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम है।

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का एक और रिकॉर्ड इंतजार कर रहा है। यह रिकॉर्ड है आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्कों का। वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक अपने छोटे से आईपीएल करियर में 89 छक्के जड़ दिए हैं। वैभव 11 छक्के और जड़ इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं। फिलहाल आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल के नाम है। बता दें, वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर एक्शन में 29 मई को नजर आने वाले हैं, जब राजस्थान रॉयल्स का क्वालीफायर-2 में मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच भी न्यू चंडीगढ़ में ही खेला जाना है, जहां वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद की बैंड बजाई थी।

वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक आईपीएल में अभी तक खेले 22 मैचों में 89 छक्के जड़े हैं। इन 89 छक्कों को जड़ने के लिए उन्होंने महज 402 गेंदें ली है।

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वहीं आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले आंद्रे रसेल ने ‘छक्कों का शतक’ पूरा करने के लिए 657 गेंदें ली थी।

वैभव सूर्यवंशी और आंद्रे रसेल के बीच अभी बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे में वैभव इस रिकॉर्ड को भी जल्द अपने नाम करना चाहेंगे।

अगर राजस्थान रॉयल्स फाइनल तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से जिस फॉर्म में वैभव सूर्यवंशी है उसे देखते हुए यह रिकॉर्ड इसी सीजन टूट सकता है। वहीं अगर उनकी टीम क्वालीफायर-2 में ही बाहर होती है तो वैभव सूर्यवंशी के पास इस सीजन यह कारनामा करने के लिए एक ही मैच होगा।

अगर क्वालीफायर-2 में वैभव सूर्यवंशी 11 छक्के नहीं लगा पाते हैं और उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है तो उन्हें अगले साल तक का इंतजार करना होगा।

वैभव सूर्यवंशी 1000 आईपीएल रन के भी करीब वैभव सूर्यवंशी अपने 1000 आईपीएल रन के भी बेहद करीब है। अभी तक 22 मैचों में उनके बल्ले से 932 रन निकले हैं। वह 1000 रन के आंकड़े थे। 68 रन दूर हैं। वैभव सूर्यवंशी की नजरें इसी सीजन इस रिकॉर्ड को भी हासिल करने पर होगी।