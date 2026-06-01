पहली बॉल पर SIX मारने और बेखौफ बैटिंग पर खुलकर बोले वैभव सूर्यवंशी, साथ ही कहा- मैं अब दूध पीता...
IPL 2026 में 5 बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल के बाद कहा कि वे अब दूध नहीं पीते। अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक खेलना है। वे अहमदाबाद पहुंचे थे।
वैभव सूर्यवंशी भले ही IPL 2026 फाइनल के लिए मैदान पर नहीं थे, लेकिन फाइनल खत्म होने के बाद वे मैदान पर आए और उन्होंने एक या दो नहीं, बल्कि पांच अवॉर्ड अपने नाम किए। राजस्थान रॉयल्स का सफर क्वालीफायर 2 में समाप्त हो गया था। बावजूद इसके वैभव सूर्यवंशी ने कई बड़े अवॉर्ड्स पर कब्जा किया। सबसे ज्यादा छक्के जड़ने की बात हो, सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने की बात हो, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बनने की बात हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने की बात हो या फिर सबसे अच्छा स्ट्राइकरेट सीजन में रखने की बात हो, वैभव सूर्यवंशी ने सारे अवॉर्ड अपनी झोली में डाले और फिर कहा कि उन पर इस बात का दबाव है कि उन्हें इंटरव्यू देना है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वह अब दूध नहीं पीते।
मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द सीजन और ऑरेंज कैप समेत कई अवॉर्ड जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी से पूछा गया कि इतने अवॉर्ड्स जीतकर कैसा महसूस हो रहा है? इस पर वैभव ने कहा, "अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा दबाव भी है कि मैं यहां इंटरव्यू के लिए हूं, लेकिन हां, यह एक गर्व करने वाला पल है। मैं अगले सीजन में और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा।"
दबाब, बेखौफ बैटिंग और दूध पीने को लेकर वैभव ने कहा, "मैं अब दूध नहीं पीता, लेकिन हां, मैं अपने गेम की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर पहली गेंद मेरे जोन में है तो मैं उसे हिट करूंगा। मैं पूरी तरह से उस गेंद पर जाऊंगा और उसे मारने की कोशिश करूंगा।" इस सीजन से उन्हें क्या सीखने को मिला? इसके बारे में वैभव ने बताया, "इस सीजन में, मैंने सीखा कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेलना है और हालात के हिसाब से अपना गेम कैसे बदलना है। आप हर गेम एक ही माइंडसेट के साथ नहीं खेल सकते। आपको गेम की सिचुएशन को समझना होगा और टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना होगा। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा, प्लेऑफ गेम्स में भी।"
अपनी फिटनेस को लेकर 15 साल के वैभव बोले, "मुझे इस पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं लंबे समय तक खेलना चाहता हूं। मुझे चोटों और ऐसी चीजों से बचना है, इसलिए मुझे अपनी फिटनेस पर काम करना होगा और आगे और भी ज्यादा ध्यान देना होगा।" राजस्थान रॉयल्स से मिले सपोर्ट पर वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं और वहां सब मेरा साथ देते हैं। सभी सीनियर खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मेरा बहुत साथ देते हैं, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने बहुत ऊंचे लेवल पर परफ़ॉर्म किया है। इसलिए यह सच में एक बहुत अच्छा माहौल है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
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