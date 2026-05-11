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VIDEO: उधर LSG की कुटाई कर रहे थे उर्विल पटेल, इधर प्रैक्टिस छोड़ TV पर उनका मैच देख रहे थे कोहली,

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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उर्विल पटेल जब दोपहर के मैच में चेन्नई के चेपॉक मैदान पर चौके- छक्के लग रहे थे तो हर दर्शक टीवी पर टकटकी लगा कर देख रहा था। उनकी पारी किसी सुनामी, तूफान या तांडव से कम नहीं थी, विराट कोहली ने भी इस पारी का आनंद लिया। देखिए वीडियो।

VIDEO: उधर LSG की कुटाई कर रहे थे उर्विल पटेल, इधर प्रैक्टिस छोड़ TV पर उनका मैच देख रहे थे कोहली,

आईपीएल 2026 में रविवार के दिन चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने इतिहास रचते हुए 13 गेंद में अर्धशतकीय पारी खेली। वे युवराज सिंह का 12 गेंद में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में उर्विल पटेल ने 8 छक्के और दो चौके के साथ 23 गेंद में 65 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जेंट्स को चार गेंद शेष रहते ही 204 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करके हरा दिया। उर्विल पटेल ने आईपीएल के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने जायसवाल के 13 गेंदों में जड़े अर्धशतक की बराबरी की।

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विराट कोहली भी देखने लगे मैच

उर्विल पटेल जब दोपहर के मैच में चेन्नई के चेपॉक मैदान पर चौके- छक्के लग रहे थे तो हर दर्शक टीवी पर टकटकी लगा कर देख रहा था। उनकी पारी किसी सुनामी, तूफान या तांडव से कम नहीं थी, क्योंकि ये बल्लेबाज एक वक्त पर 9 गेंदों में 42 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा था। उर्विल की ये पारी इतनी शानदार और इंटरटेनिंग थी कि एक सामान्य दर्शक की तरह विराट कोहली भी रायपुर में अपना प्रेक्टिस छोड़कर उर्विल पटेल के चौक-छक्कों का आनंद कुछ पलों तक लेने से खुद को नहीं रोक सके। विराट कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वह उर्विल पटेल की बल्लेबाजी को देखते हुए नजर आ रहे हैं।

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स्टार स्पोर्ट्स ने शेयर किया वीडियो

IPL 2026 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें विराट ने अपनी ट्रेनिंग किट पहनी हुई है. वे रायपुर के स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान विराट जब पानी की बोतल लेने आए, तभी वहां टीवी पर उर्विल पटेल का बड़ा शॉट लगाने का रिप्ले दिखाया जा रहा था। विराट कोहली थोड़ी देर वहीं खड़े रहे और टीवी पर अपनी नजरें गढ़ाए रखीं। विराट कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर अपनी तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कई फैंस इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर उर्विल पटेल ने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट के किंग का दिल जीत लिया।

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बता दें कि उर्विल की इस शानदार पारी के कारण चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल की और पॉइंट्स टेबल पर अब पांचवें स्थान में पहुंच गई है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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