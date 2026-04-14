होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IPL के इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ है ऐसा, जब एक पारी में 2 गेंदबाजों ने मिलकर बरपाया है कहर

Apr 14, 2026 09:45 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

IPL के 19 साल के इतिहास में सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है, जब एक पारी में 2 गेंदबाजों ने मिलकर कहर बरपाया हो। एसआरएच के लिए पहला मैच खेलने उतरे दो गेंदबाजों ने 4-4 विकेट अपने नाम किए और एक एलीट क्लब में एंट्री कर ली। 

IPL के इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ है ऐसा, जब एक पारी में 2 गेंदबाजों ने मिलकर बरपाया है कहर

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल 2026 के उनके पांचवें मैच में दो डेब्यूटेंट प्लेयर्स ने जो किया, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राजस्थान रॉयल्स ने तो सोचा भी नहीं होगा कि एसआरएच के दो नए तेज गेंदबाज उनकी हालत खराब कर देंगे। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने डेब्यू किया। प्रफुल हिंगे ने तो पहली गेंद पर ही वैभव सूर्यवंशी को चलता कर दिया। वहीं, बाद में साकिब ने भी कमाल की गेंदबाजी की। हिंगे और साकिब को 4-4 विकेट मिले और इसी के साथ उन्होंने एक एलीट क्लब में एंट्री कर ली, क्योंकि इससे पहले आईपीएल के इतिहास में सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ था।

आईपीएल का 19वां सीजन जारी है और इस टूर्नामेंट के इतिहास में सिर्फ चौथी बार ऐसा था, जब एक ही पारी में दो गेंदबाजों ने 4-4 विकेट अपने नाम किए। प्रफुल्ल हिंगे ने 34 रन देकर राजस्थान रॉयल्स को 4 झटके दिए, जबकि साकिब हुसैन ने 24 रन देकर इतने ही बल्लेबाजों का काम तमाम किया। प्रफुल हिंगे तो पहले से सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे, जबकि साकिब हुसैन को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ट्रैविस हेड की जगह उतारा गया था। इस तरह उन्हें भी आईपीएल में डेब्यू का मौका मिल गया।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी को मिली 'शार्क्स' से सावधान रहने की सलाह, आखिर क्या है पूरा माजरा

प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन से पहले आईपीएल में तीन बार एक ही टीम के दो-दो खिलाड़ियों ने मैच में 4-4 विकेट लिए थे। इनमें सबसे पहले साल 2012 में ये कमाल मुंबई इंडियंस के लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुनाफ पटेल और किरोन पोलार्ड ने किया था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। 3 साल के बाद यानी 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए ये कारनामा मिचेल स्टार्क और श्रीनाथ अरविंद ने किया था। दोनों ने किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ बेंगलुरु में खतरनाक स्पेल डालकर 4-4 विकेट अपने नाम किए थे।

8 साल के बाद फिर से 4-4 विकेट वाला ये कारनामा आईपीएल में देखने को मिला। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने गुजरात टाइटन्स के लिए एक ही मैच में 4-4 विकेट निकाले थे। अब प्रपुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने इस क्लब में एंट्री मारी है, लेकिन यहां गौर करने वाली बात ये है कि दोनों ने डेब्यू मैच में ये कमाल किया है तो यह अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि डेब्यू करते हुए एक ही पारी में दो गेंदबाजों ने कभी 4-4 विकेट आईपीएल के इतिहास में नहीं चटकाए हैं।

IPL की एक पारी में दो अलग-अलग 4-फर

मुनाफ पटेल और कीरोन पोलार्ड (MI) बनाम RR, मुंबई WS, 2012

मिशेल स्टार्क और श्रीनाथ अरविंद (RCB) बनाम PBKS, बेंगलुरु, 2015

मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा (GT) बनाम SRH, अहमदाबाद, 2023

प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन (SRH) बनाम RR, हैदराबाद, 2026

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
IPL 2026 Praful Hinge Sakib Hussain

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।