IPL की पॉइंट्स टेबल में ट्रैफिक जाम, आज एक टीम हो सकती है टूर्नामेंट से बाहर; RCB को मिलेगा इनाम?
IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में दहाई वाला ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। आज एक टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, जबकि RCB को इनाम मिल सकता है और वह नंबर वन की कुर्सी पर जाकर बैठ सकती है।
IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में दहाई वाला ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। 49वें मैच तक 6 ऐसी टीमें हैं, जिनके खाते में 10 या इससे ज्यादा अंक हैं। एक टीम तो 14 अंकों तक पहुंच गई है, जबकि एक टीम के खाते में 13 अंक भी हैं। इतना ही नहीं, आज एक टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB को मैच जीतने का बड़ा इनाम मिल सकता है, क्योंकि अगर आज वे जीते तो फिर पॉइंट्स टेबल में नंबर वन की कुर्सी पर पहुंच जाएंगे।
आईपीएल के 19वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में कम से कम 10 पॉइंट्स हैं। एक टीम ऐसी है, जिसके खाते में सिर्फ 4 पॉइंट हैं। यह टीम लखनऊ सुपर जायंट्स है, जो अगर आज आरसीबी से हारी तो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद एलएसजी सिर्फ 12 अंकों तक पहुंच पाएगी और 12 अंकों पर इस सीजन प्लेऑफ्स का क्वालीफिकेशन योग बन नहीं रहा है।
एलएसजी का मुकाबला आज आरसीबी से है। आरसीबी तीसरे पायदान पर है, लेकिन आरसीबी ने मुकाबला जीता तो फिर बेंगलुरु की टीम सीधे पहले स्थान पर पहुंच जाएगी, क्योंकि 14 अंक तो आरसीबी के हो जाएंगे, साथ ही साथ नेट रन रेट भी एसआरएच से बेहतर है। इस तरह आरसीबी नंबर वन टीम 50 मैचों के बाद होगी। आरसीबी के जीतते ही तीन टीमों के खाते में 13 या इससे ज्यादा अंक हो जाएंगे, जिससे निचले पायदानों पर विराजमान टीमों के लिए मुश्किल हो जाएगी, जो 14 अंकों के साथ क्वालीफाई करने के बारे में सोच रही हैं।
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49वें मैच तक एसआरएच के खाते में 14, पंजाब के खाते में 13, आरसीबी के खाते में 12, राजस्थान रॉयल्स के खाते में 12 और गुजरात टाइटन्स के खाते में भी 12 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा सीएसके भी 10 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है। इस तरह इन 6 टीमों ने टॉप पर ट्रैफिक जाम किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इन्हीं 6 टीमों में से कोई सी चार टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करेंगी। एसआरएच को सिर्फ एक जीत प्लेऑफ्स में कदम रखने के लिए चाहिए और पंजाब भी एक मैच जीतकर खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि पंजाब के खाते में 15 अंक हो जाएंगे और उस केस में पीबीकेएस प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, जो 14 अंकों के साथ कुछ टीमें देख रही हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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