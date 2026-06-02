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व्यूअरशिप के मामले में भी 'किंग' निकली विराट कोहली की टीम, भर-भरकर आते हैं RCB के मैच पर व्यूज

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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व्यूअरशिप के मामले में भी विराट कोहली की टीम किंग निकली है। RCB के मैच पर व्यूज भर-भरकर आते हैं। आंकड़े इस बात के गवाह हैं। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा व्यूज वाले मैचों में आरसीबी का दबदबा है।

व्यूअरशिप के मामले में भी 'किंग' निकली विराट कोहली की टीम, भर-भरकर आते हैं RCB के मैच पर व्यूज

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी का दबदबा देखने को मिला। आरसीबी आईपीएल 2026 में दूसरी ऐसी टीम थी, जो सबसे ज्यादा समय तक पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रही। संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा मुकाबले भी इस सीजन लीग फेज तक आरसीबी ने जीते। यहां तक फाइनल समेत 10 मुकाबले आरसीबी ने जीते, जबकि दूसरा बेस्ट जीत का इस सीजन 9 था, जो गुजरात टाइटन्स के नाम था। आरसीबी की टीम चैंपियन भी बनी, जबकि व्यूअरशिप में भी आरसीबी ने झंडे गाढ़ दिए।

आईपीएल के 19वें सीजन में की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर हुई, जो कि आधिकारिक ब्रॉडकास्टर भी है। आईपीएल 2026 के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 7 मैचों को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि विराट कोहली वाली टीम का नाम उस लिस्ट में 6 बार आएगा, जब आरसीबी ने मैच खेला और सबसे ज्यादा व्यूज हासिल किए। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरसीबी का फैन बेस कैसा है। मैच के दौरान भी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ आरसीबी के मैच में देखने को मिलती है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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आईपीएल 2026 का फाइनल समेत जिन सात मैचों में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आई। उनमें से 6 मैचों में आरसीबी एक टीम थी। फाइनल मैच में 520 मिलियन व्यूज थे, जो आरसीबी और जीटी के बीच खेला गया। वहीं, आरसीबी और एसआरआच के बीच आखिरी लीग मैच खेला गया था, जिसकी व्यूअरशिप 426 मिलियन थी, जो इस सीजन का प्लेऑफ्स के मैचों से भी ज्यादा देखा जाने वाला मैच था। उस मैच से इस बात की पुष्टि होनी थी कि कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहेगी और कौन सी टीम दूसरे स्थान पर।

इसके बाद तीसरे नंबर पर आरसीबी वर्सेस आरआर मैच आता है, जिस पर 410 मिलियन व्यूज आए। लिस्ट में चौथे नंबर पर भी आरसीबी है। आरसीबी का मैच एमआई से हुआ था, जिस पर 406 मिलियन व्यूज दर्ज किए गए। वहीं, जीटी वर्सेस आरआर क्वालीफायर 2 एकमात्र मैच टॉप 7 में है, जिसमें आरसीबी शामिल नहीं था। इस मैच पर 366 मिलियन व्यूज आए। इसके बाद फिर से आरसीबी का नाम आता है, क्योंकि सीएसके के खिलाफ आरसीबी के मैच में 355 मिलियन व्यूज आए, जबकि इतने ही व्यूज आरसीबी वर्सेस जीटी क्वालीफायर 1 के दौरान दर्ज किए गए, जो धर्मशाला में खेला गया।

Jiohotstar पर IPL 2026 के टॉप 7 सबसे ज्यादा देखे गए मैच

1. RCB vs GT (फाइनल) - 520M

2. RCB vs SRH - 426M

3. RCB vs RR - 410M

4. RCB vs MI - 406M

5. GT vs RR (Q2) - 366M

6. RCB vs CSK - 355M

7. RCB vs GT (Q1) - 355M

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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