IPL में 41 पारियों के बाद सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, रजत पाटीदार से आगे सिर्फ 1 बल्लेबाज
आईपीएल के इतिहास में 41 पारियों के बाद सर्वाधिक छक्के किन पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस सूची में रजत पाटीदार दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे सिर्फ 1 नाम है।
आईपीएल 2026 में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 40 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली। पाटीदार की यह पारी तब आई जब टीम का स्कोर बहुत कम था और दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते चले जा रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति में पाटीदार ने एक छोर संभाले रखा और यही कारण है कि टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 200 का आंकड़ा पार कर लिया। ये अलग बात है कि 202 रनों के लक्ष्य को राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट खोकर 18वें ओवर में हासिल कर लिया, लेकिन पाटीदार ने अपनी इस पारी में जड़े गए चार छक्कों की मदद से एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
रजत पाटीदार ने आंद्रे रसेल को छोड़ा पीछे
रजत पाटीदार ने अपने करियर में अब तक कुल 45 मैच खेले हैं, जिसकी 41 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इस दौरान वे 41 पारियों के बाद आईपीएल में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल का नाम है। रजत पाटीदार ने आईपीएल में अब तक 41 पारियों में 81 छक्के लगाए हैं और इतनी पारियों के बाद सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इस दौरान आंद्रे रसेल को पीछे किया है और यह खास उपलब्धि हासिल की है।
टॉप -5 में गेल -पाटीदार के अलावा ये नाम भी शामिल
आईपीएल में 41 पारियों के बाद सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल का नाम है। उन्होंने 41 पारियों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 127 छक्के जड़े थे। गेल आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने आईपीएल में कुल 357 छक्के जड़े हैं। 41 पारियों में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर रजत पाटीदार का नाम आ गया है। आरसीबी के कप्तान ने इतनी पारियों में कुल 81 छक्के जड़े हैं और खास उपलब्धि हासिल की है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आंद्रे रसेल का नाम है। पिछले साल आईपीएल को अलविदा कहने वाले रसेल ने आईपीएल के इतिहास में 41 पारियों के बाद कुल 77 छक्के जड़े। हेनरिक क्लासेन ने 41 पारियों के बाद 76 छक्के लगाए थे और सूची में चौथे स्थान पर हैं। 75 छक्कों के साथ पंत इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
आईपीएल में 41 पारियों के बाद सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
127: क्रिस गेल
81: रजत पाटीदार
77: आंद्रे रसेल
76: हेनरिक क्लासेन
75: ऋषभ पंत
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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