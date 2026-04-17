IPL 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बैटर, रजत पाटीदार की बादशाहत, अय्यर नंबर तीन पर पहुंचे
आईपीएल 2026 में अब तक खेले गए 24 मुकाबलों की अपडेट के अनुसार सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के नाम है। श्रेयस अय्यर इस सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। टॉप-5 में कौन -कौन हैं, जानिए।
आईपीएल 2026 के अब तक 24 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इस टूर्नामेंट का रोमांच अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। जारी सीजन में अब तक दो शतक लग चुके हैं और छक्कों और रनों की बारिश भी देखने को लगातार मिल रही है। इस सीजन औसत से अधिक रन बनते देखे गए हैं यानी ज्यादातर मैच हाई-स्कोरिंग रहे हैं। आईपीएल 2026 में अब तक कई खिलाड़ी ने अपनी पहचान बनाई है, जबकि कई खिलाड़ियों ने खुद की साख को दोबारा स्थापित किया है। इस सीजन अब तक सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का जलवा
आईपीएल 2026 में अब तक खेले गए 24 मुकाबलों की अपडेट के अनुसार सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के नाम है। उन्होंने अब तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए छक्कों की झड़ी लगा दी है। पाटीदार ने अब तक इस टूर्नामेंट 5 पारियों में 21 छक्के जड़े हैं, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक हैं। रजत पाटीदार अब तक खेले गए सभी मुकाबलों में अच्छी लय में दिखे हैं और टीम के लिए अहम और मैच जिताऊ रन बनाए हैं। इस सीजन उन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी बने हुए हैं।
वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर टॉप-3 में
आईपीएल 2026 में अब तक खेले गए मुकाबलों के अनुसार सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर वैभव सूर्यवंशी का नाम है। 15 वर्षीय इस वंडर बॉय ने आईपीएल 2026 में जिस तरह का तांडव मचाया है उसे देख कई दिग्गज हैरान रह गए हैं। उन्होंने अब तक इस आईपीएल सीजन में 5 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 5 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए हैं और इस दौरान 18 छक्के जड़े हैं जो टूर्नामेंट में इस सीजन किसी भी बल्लेबाज द्वारा जड़े गए दूसरे सर्वाधिक छक्के हैं। सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में अब पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर तीसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने अब तक खेले गए सभी 5 मुकाबलों की चार पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 203 रन बनाए हैं और इस दौरान 14 छक्के जड़े हैं।
ये बल्लेबाज भी टॉप-5 में शामिल
आईपीएल 2026 में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर टिम डेविड और अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से हैं। डेविड ने अब तक सभी पांच मैचों में बल्लेबाजी की है जिसमें 13 छक्के लगाए हैं, जबकि अभिषेक शर्मा ने इतनी ही पारियों में 13 ही छक्के लगाए हैं। हालांकि, अभिषेक शर्मा ने डेविड की तुलना में कम रन बनाए हैं। इस सूची में ईशान किशन और रयान रिकल्टन संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने 5 मैच की 5 पारियों में 12-12 छक्के जड़े हैं।
आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बैटर
रजत पाटीदार- 5 पारियों में 21 छक्के
वैभव सूर्यवंशी- 5 पारियों में 18 छक्के
श्रेयस अय्यर- 4 पारियों में 14 छक्के
टिम डेविड और अभिषेक शर्मा- 5-5 पारियों में 13-13 छक्के
ईशान किशन और रयान रिकल्टन- 5-5 पारियों में 12-12 छक्के
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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