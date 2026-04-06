IPL 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर, समीर रिजवी और टिम डेविड का जलवा
आईपीएल 2026 में अभी तक खेले गए सभी मुकाबले में सर्वाधिक छक्के किस बल्लेबाज ने लगाए हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। कोहली और रोहित भी सूची का हिस्सा हैं।
आईपीएल 2026 में अब तक 11 मुकाबले खेले जा चुके हैं। धीरे-धीरे अब यह लीग अपना रिदम पकड़ रही है। रविवार को आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला गया, जिसमें आरसीबी ने सीएके को 43 रनों के बड़े अंतर से हराया। आरसीबी की ओर से कल के मुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार ने 6 छक्के और 1 चौके की मदद से 19 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली, वहीं टिम डेविड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में 70 रन बनाए। डेविड ने अपनी इस तूफानी पारी के दौरान 8 छक्के और 3 चौके जड़े।
इस मैच में सिक्स हिटिंग की सामर्थ्य दिखाने वाले ये दोनों बल्लेबाज अब आईपीएल 2026 में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में खुद को शामिल करा लिया है। टिम डेविड ने अब तक आईपीएल 2026 में 2 मैचों में बल्लेबाजी की है और 9 छक्के जड़े हैं। रजत पाटीदार ने भी 2 मैचों में 9 छक्के लगाने का कारनामा किया है। ये दोनों बल्लेबाजी सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। आईपीएल 2026 में अब तक खेले गए मैचों के आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज समीर रिजवी के नाम है। समीर ने आईपीएल 2026 में अब तक 2 मैच खेले हैं और 11 छक्के लगाए हैं। उन्होंने इस दौरान 160 रन बनाए हैं। समीर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहले मैच में 70 रन बनाए थे, जबकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ 90 रनों की तूफानी पारी सिर्फ 51 गेंदों में खेली थी।
आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर रियान रिकल्टन हैं, जिन्होंने दो मैचों में 8 छक्के जड़े हैं। रोहित शर्मा 7 छक्कों के साथ सूची में चौथे स्थान पर हैं। इसके बाद विराट कोहली, देवदत्त पडिकल, वैभव सूर्यवंशी और नीतीश कुमार रेड्डी ने 6-6 छक्के लगाए हैं और सूची में संयुक्त रूप से पांचवे स्थान पर मौजूद हैं।
आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बैटर
समीर रिजवी- 2 पारियों में 11 छक्के
टिम डेविड- दो पारियों में 9 छक्के
रजत पाटीदार- दो पारियों में 9 छक्के
रियान रिकल्टन- दो पारियों में 8 छक्के
रोहित शर्मा- दो पारियों में 7 छक्के
विराट कोहली- दो पारियों में 6 छक्के
देवदत्त पडिकल- दो पारियों में 6 छक्के
वैभव सूर्यवंशी- दो पारियों में 6 छक्के
नीतीश कुमार रेड्डी- दो पारियों में 6 छक्के
बता दें कि 2 मैचों में 160 रनों के स्कोर के साथ समीर रिजवी के सिर पर ऑरेंज कैप है। पर्पल कैप रवि बिन्नोई नाम है। आरसीबी इस टूर्नामें से में 2 मैचों में दो जीत के साथ 4 अंकों की मदद से पॉ़इंट्स टेबल पर टॉप पर बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।