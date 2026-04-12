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IPL 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बैटर, रजत पाटीदार ने की वैभव सूर्यवंशी की बराबरी

Apr 12, 2026 11:02 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 के 20वें मैच तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन से हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस सूची में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने वैभव सूर्यवंशी की बराबरी कर ली है और दोनों टॉप पर बने हुए हैं।

IPL 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बैटर, रजत पाटीदार ने की वैभव सूर्यवंशी की बराबरी

आईपीएल 2026 के 20वें मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार पारी खेलते हुए मात्र 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। वे एक वक्त तक 11 गेंदों में 44 रन बनाकर खेल रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक अगली ही गेंद पर जड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पाटीदार ने कुल 20 गेंदों का सामना किया, जिसमें 53 रन बनाए। उन्हें मिचेल सैंटनर ने पवेलियन भेजा। रजत पाटीदार ने आउट होने से पहले चार चौके और 5 छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 254 से अधिक रहा। आरसीबी के कप्तान ने आज जिस तरह की सिक्स हिटिंग दिखाई उससे वानखेड़ में मौजूद सभी दर्शक और क्रिकेट पंडित मंत्रमुग्ध रह गए।

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रजत पाटीदार ने वैभव सूर्यवंशी की बराबरी की

आईपीएल 2026 पाटीदार के लिए कमाल का रहा है। उन्होंने चार मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है और 195 रन बनाए हैं। वे ऑरेंज कैप के दावेदारों में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। रजत पाटीदार ने इस सीजन छक्कों की जो बारिश की है वह देखने लायक है। आज के मैच में जड़े गए पांच छक्कों की मदद से आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 15 वर्षीय वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की बराबरी कर ली है। वैभव सूर्यवंशी ने चार मैचों में इस सीजन 18 छक्के लगाए हैं और अब रजत पाटीदार ने भी 4 पारियों में 18 छक्के जड़े दिए हैं। दोनों संयुक्त रूप से आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक रन जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर बने हुए हैं।

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टॉप-5 में अभिषेक शर्मा सहित ये बल्लेबाज शामिल

आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने चार पारियों में 129 रन बनाए हैं और 13 छक्के लगाए हैं। रियान रिकल्टन ने चार पारियों में 12 छक्के लगाए हैं। टिम डेविड ने भी 12 ही छक्के जड़े हैं और इसके लिए चार पारियां ली हैं। इस तरह ये दोनों बल्लेबाज संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। समीर रिजवी 11 छक्कों के साथ चौथे, जबकि यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या ने 4-4 पारियों में 10-10 छक्के जड़े हैं और तीनों संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर हैं।

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आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप बैटर

वैभव सूर्यवंशी, चार पारियों में 18 छक्के

रजत पाटीदार, चार पारियों में 18 छक्के

अभिषेक शर्मा, चार पारियों में 13 छक्के

रियान रिकल्टन, चार पारियों में 12 छक्के

टिम डेविड, चार पारियों में 12 छक्के

समीर रिजवी, चार पारियों में 11 छक्के

यशस्वी जायसवाल, चार पारियों में 10 छक्के

प्रियांश आर्या, चार पारियों में 10 छक्के

श्रेयस अय्यर, चार पारियों में 10 छक्के

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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