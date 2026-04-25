8 मैच और 32 छक्के, पाटीदार-अय्यर-अभिषेक सब पीछे छूटे, वैभव सूर्यवंशी का बल्ला उगल रहा आग
आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने के मामले में वैभव सूर्यवंशी नंबर वन पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। जानिए इस सीजन अब तक सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में।
आईपीएल 2026 के 36वें मुकाबले में शनिवार को राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी ने 12 छक्के और 5 चौके जड़े। उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में ही शतकीय पारी खेली और आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 12 छक्कों के साथ आईपीएल 2026 में सबसे अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप कर लिया है। वे 8 मैचों की 8 पारियों में 32 छक्कों के साथ टॉप पर पहुंच गए हैं। वैभव का बल्ला इस सीजन थमने का नाम नहीं ले रहा है और वे एक के बाद एक कई कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं।
सिक्स हिटिंग में वैभव सूर्यवंशी का जलवा
आईपीएल 2026 में अब तक खेले गए मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम है। उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 32 छक्के जड़े हैं और लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं। अभिषके शर्मा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए आज के मुकाबले में 29 गेंदों में 57 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 11 चौके और सिर्फ 1 छक्का जड़ा। अभिषेक अब 8 मैचों की सभी 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 28 छक्के जड़े हैं और लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने 6 मैचों की 6 पारियों में कुल 25 छक्के लगाए हैं और इस सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। लंबे समय तक इस सीजन छक्कों में अपना दबदबा बनाने वाले आरसीबी के कप्तान अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने 7 मैचों की 7 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 23 छक्के जड़े हैं और सूची में चौथे स्थान पर मौजूद हैं। सूची में पांचवें स्थान पर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम है, जिन्होंने 7 मैचों की 6 पारियों में 21 छक्के लगाए हैं।
आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर
वैभव सूर्यवंशी- 8 पारियों में 32 छक्के*
अभिषेक शर्मा- 8 पारियों में 28 छक्के*
प्रियांश आर्या- 6 पारियों में 25 छक्के
रजत पाटीदार- 7 पारियों में 23 छक्के
श्रेयस अय्यर- 7 पारियों में 21 छक्के
मैच का हाल
आज के मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेल जा रहे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए हैं। 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में शतकीय पारी खेली है। 229 रनों के लक्ष्य के जबाव में सनराइजर्स हैदराबाद मजबूत स्थिति में दिख रहा है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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