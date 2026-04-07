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IPL 2026 में अब तक सबसे लंबे छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, RCB के बैटर्स का 3 बार नाम

Apr 07, 2026 06:02 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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IPL 2026 में अब तक खेले गए मुकाबलोंम में सबसे लंबे छक्के किन पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस सूची में आरसीबी के बल्लेबाजों का तीन बार नाम है।

IPL 2026 में अब तक सबसे लंबे छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, RCB के बैटर्स का 3 बार नाम

आईपीएल 2016 का आज तेरहवां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। अब धीरे-धीरे दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीगों में से एक आईपीएल अपने रंग में नजर आ रही है और रिदम पकड़ रही है। अब तक खेले गए 12 मुकाबलों में सबसे लंबे छक्के किन पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं यह सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। ऐसे में आइए आज हम आपको इस सीजन अब तक सबसे लंबे छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

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टिम डेविड ने लगाया है आईपीएल 2026 का सबसे लंबा छक्का

आईपीएल 2026 में अब तक सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड आरसीबी के धाकड़ बल्लेबाज टिम डेविड के नाम है। लगभग 7 फिट से की हाइट वाले इस बैटर ने रविवार, 5 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में एक ऐसा छक्का जड़ा था, जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पार चला गया था और गेंद ढूढ़ने पर भी नहीं मिल पाई थी। तब दूसरी गेंद से मैच शुरू हुआ था। टिम डेविड का यह छक्का 106 मीटर दर्ज किया गया जो आईपीएल 2026 में अब तक लगाए गए छक्कों में सबसे लंबा है। उनके अलावा बाकी के बल्लेबाजों ने इससे कम मीटर के छक्के जड़े हैं।

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टॉप-5 में ये नाम भी शामिल

आईपीएल 2026 में सबसे लंबा छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कूपर कोनली का नाम है। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 103 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा था जो इस सीजन अब तक का दूसरा सबसे बड़ा छक्का है। आईपीएल 2026 में सबसे लंबा छक्का जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अनिकेत वर्मा का नाम है। उन्होंने आईपीएल 2026 के पहले ही मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ 106 मीटर का सिक्स जड़ा था। सूची में चौथे स्थान पर आरसीबी के बल्लेबाज रजत पाटीदार का नाम है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 94 मीटर का छक्का जड़ा था। लिस्ट में पांचवें स्थान पर भी रजत पाटीदार का ही नाम है। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में 92 मीटर का छक्का जड़ा था।

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आईपीएल 2026 में सबसे लंबा छक्का जड़ने वाले टॉप-5 बैटर

  1. टिम डेविड 106 मीटर का छक्का चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ

2. कूपर कोनली 103 मीटर का छक्का गुजरात टाइटंस के खिलाफ

3. अनिकेत वर्मा 100 मीटर का छक्का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ

4. रजत पाटीदार 94 मीटर का छक्का चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ

5. रजत पाटीदार 92 मीटर का छक्का सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ

बता दें कि आईपीएल 2026 में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पंजाब किंग्स है। ऑरेंज कैप समीर रिजवी के नाम, जबकि पर्पल कैप रवि बिश्नोई के नाम है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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