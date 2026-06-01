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IPL 2026 सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 10 बल्लेबाज, खूंखार ओपनर वैभव सूर्यवंशी हैं सिक्सर किंग

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों के बारे में जान लीजिए। सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी का किसी के पास तोड़ नहीं था, क्योंकि दूसरे नंबर वाला बल्लेबाज बहुत पीछे है, जो अभिषेक शर्मा हैं। 

IPL 2026 सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 10 बल्लेबाज, खूंखार ओपनर वैभव सूर्यवंशी हैं सिक्सर किंग

IPL 2026 में रनों का अंबार लगा, चौकों की झड़ी लगी और छक्कों की बौछार देखने को मिली। इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के किन खिलाड़ियों ने जड़े? उन टॉप 10 खिलाड़ियों के बारे में जान लीजिए। हालांकि, एक बल्लेबाज ऐसा था, जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। उस बल्लेबाज ने इतने ज्यादा छक्के जड़ दिए कि दूसरे नंबर का बल्लेबाज भी फीका नजर आया। इतना ही नहीं, आईपीएल 2026 में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगने का रिकॉर्ड भी धराशायी हो गया। ये किसी और ने नहीं, बल्कि नए सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी ने कर दिखाया।

राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर और यूनिवर्सल बेबी बॉस कहे जा रहे वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन इतने ज्यादा छक्के जड़ दिए कि आईपीएल के इतिहास का सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक सीजन में इतने छक्के किसी अन्य बल्लेबाज ने नहीं जड़े, जितने वैभव ने जड़े। उनके बल्ले से कुल 72 छक्के निकले, जबकि एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज था, जिन्होंने 2012 में 59 छक्के जड़े थे, लेकिन इससे भी 14 छक्के ज्यादा 16 मैचों में वैभव ने जड़ दिए।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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आईपीएल 2026 में तो सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले वैभव थे ही, लेकिन दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी है, वह इतना दूर है कि उसके छक्कों की संख्या बहुत फीकी नजर आती है। दूसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 43 छक्के जड़े, लेकिन वैभव और अभिषेक के छक्कों की संख्या में 29 छक्कों का अंतर है, जो इस पूरे सीजन में विराट कोहली जैसा बल्लेबाज भी नहीं जड़ पाया है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर रजत पाटीदार हैं, जिन्होंने 42 छक्के जड़े थे।

एमआई के लिए रियान रिकेल्टन ने 38 छक्के जड़े और वे लिस्ट में चौथे स्थान पर रहे, जबकि पांचवें स्थान पर एलएसजी के ओपनर मिचेल मार्श हैं, जिन्होंने 36 छक्के 13 मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जड़े। छठे पायदान पर 33 छक्कों के साथ शुभमन गिल हैं, जबकि 32 छक्के एसआरएच के लिए ईशान किशन ने जड़े। लिस्ट में आगे कूपर कोनोली और प्रियांश आर्या हैं, जिनके बल्ले से भी 32-32 छक्के आए। हेनरिक क्लासेन ने 31 छक्के इस सीजन जड़े थे।

IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 10 खिलाड़ी

1. वैभव सूर्यवंशी - 72 छक्के

2. अभिषेक शर्मा - 43 छक्के

3. रजत पाटीदार - 42 छक्के

4. रियान रिकेल्टन - 38 छक्के

5. मिचेल मार्श - 36 छक्के

6. शुभमन गिल - 33 छक्के

7. ईशान किशन - 32 छक्के

8. कूपर कोनोली - 32 छक्के

9. प्रियांश आर्या - 32 छक्के

10. हेनरिक क्लासेन - 31 छक्के

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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