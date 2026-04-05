IPL इतिहास में सबसे अधिक 30+ का स्कोर बनाने वाले टॉप-10 प्लेयर, कोहली का जलवा, रोहित दूसरे नंबर पर
आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 30 या उससे अधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। विराट कोहली का इस सूची में जलवा है, जबकि रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं।
शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भले ही मुंबई इंडियंस की टीम को 6 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी हो, लेकिन रोहित शर्मा ने एक खास शतकीय रिकॉर्ड अपने नाम जरूर कर लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा ने 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 24 गेंदों में 35 रन बनाए। इस पारी के साथ रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक बार 30 या उससे अधिक का स्कोर बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस लीग में 100 बार तीस या उससे अधिक का स्कोर किया है।
आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 30 से अधिक रनों का स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली टॉप पर बने हुए हैं। किंग के नाम से क्रिकेट की दुनिया में मशहूर विराट कोहली ने आईपीएल में अब तक कुल 127 बार 30 से अधिक रनों का स्कोर बनाया है। वे आईपीएल में 8000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। आईपीएल में सर्वाधिक 30 से अधिक रनों के स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली (127 बार) और रोहित शर्मा (100 बार) के बाद सूची में तीसरे स्थान पर डेविड वॉर्नर का नाम है। उन्होंने आईपीएल में 99 बार 30 या उससे अधिक का स्कोर बनाया है। शिखर धवन 95 बार ऐसा करने के साथ सूची में चौथे नंबर पर, जबकि सुरेश रैना 77 से अधिक 30+ का स्कोर बनाने के साथ सूची में पांचवें स्थान पर हैं।
इस सूची में अंजिक्यें रहाणे और रॉबिन उथ्थपा 72-72 बार 30 से अधिक का स्कोर बनाने के साथ सूची में संयुक्त रूप से छठवें स्थान पर मौजूद हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 68 बार यह कारनामा किया है और वे लिस्ट में 7वें स्थान पर है। धोनी के साथ फाफ डु प्लेसिस भी 68 बार 30 से अधिक का स्कोर बनाने के साथ लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। एबी डिविलियर्स ने 66 बार ऐसा किया है और वे लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं, वहीं 65 बार 30 से अधिक रनों का स्कोर बनाने के साथ संजू सैमसन लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं। दिनेश कार्तिक ने 64 बार यह कारनामा किया है और इस सूची में 10वें स्थान पर मौजूद हैं।
आईपीएल में सर्वाधिक 30+ स्कोर वाले टॉप-10 बैटर
127 -विराट कोहली
100 -रोहित शर्मा*
96 - डेविड वार्नर
95 - शिखर धवन
77 - सुरेश रैना
72 - अजिंक्य रहाणे
72 - रॉबिन उथप्पा
68 - एमएस धोनी
68 - फाफ डु प्लेसिस
67 - केएल राहुल
66 - एबी डिविलियर्स
65 - संजू सैमसन
64 - दिनेश कार्तिक
आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में समीर रिजवी टॉप पर हैं। ऑरेंज कैप अभी 160 रनों के साथ उनके सिर पर है, जबकि पर्पल कैप रवि बिश्नोई के नाम है। राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में शीर्ष पर है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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