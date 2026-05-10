IPL पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले टॉप 10 प्लेयर, जोश इंग्लिस ने शतक से चूकने के बावजूद किया कमाल
Josh Inglis CSK vs LSG: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी की। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का हिस्सा इंग्लिस शतक से चूक गए।
जोश इंग्लिस रविवार को आईपीएल 2026 में अपने ही रंग में नजर आए। लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा इंग्लिस ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 33 गेंदों में आतिशी पारी खेली। वह चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में सिर्फ 15 रनों से शतक से चूक गए। उन्होंने 10 और 6 छक्कों की मदद से 85 रन जोड़े। इंग्लिस के तूफानी तेवरों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने पावरप्ले में 25 गेंदों में 77 रन जुटा लिए थे। शुरुआती 6 ओवर में एलएसजी का स्कोर 91/1 था। एक समय लगा रहा था कि वह आईपीएल का सबसे तेज शतक ठोक देंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनकी पारी का अंत जेमी ओवरटन ने 10वें ओवर में किया। इंग्लिस भले ही शतक से चूक गए मगर एक कमाल की लिस्ट में एंट्री करने में कामयाब रहे।
जोश इंग्लिस ने गिलक्रिस्ट को पछाड़ा
दरअसल, इंग्लिस एक आईपीएल मैच के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पूर्व कंगारू दिग्गज क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट को पछाड़ा। गिलक्रिस्ट ने 2009 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के खिलाफ पावरप्ले में 74 रन बनाए थे। वह उस वक्त डेक्कन चार्जर्स में थे। IPL पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सीएसके के पूर्व बल्लेबाज सुरैश रैना के नाम दर्ज है। 'मिस्टर आईपीएल' के नााम से मशहूर रहे रैना ने 2014 में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के सामने 87 रन बटोरे थे। उनके बाद सूची में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड हैं। उन्होंने आईपीएल 2024 में दिल्ली के विरुद्ध 84 रन जुटाए थे।
एक IPL मैच के पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 प्लेयर
87 - सुरेश रैना बनाम किंग्स इलेवन पंजाब (2014)
84 - ट्रैविस हेड बनाम दिल्ली कैपिटल्स (2024)
78 - फ्रेजर मैकगर्क बनाम मुंबई इंडियंस (2024)
77 - जोश इंग्लिस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (2026)
74 - एडम गिलक्रिस्ट बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स (2009)
71 - प्रभसिमरन सिंह बनाम दिल्ली कैपिटल्स (2026)
66 - अभिषेक शर्मा बनाम पंजाब किंग्स (2026)
64 - फाफ डुप्लेसी बनाम गुजरात टाइटंस (2024)
63 - ईशान किशन बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (2021)
62 - यशस्वी जायसवाल बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (2023)
एलएसजी ने 203/8 का स्कोर बनाया
मैच की बात करें तो जोश इंग्लिस की आक्रामक पारी के दम पर एलएसजी ने चे 203/8 का स्कोर खड़ा किया। आखिरी ओवरों में शाहबाज अहमद (नाबाद 43) और हिम्मत सिंह (17) ने सातवें विकेट के लिए 32 गेंद में 50 रन की साझेदारी कर बीच के आवरों में बने कम रन की कुछ भरपाई की। शाहबाज ने 25 गेंद की नाबाद पारी में तीन चौके और इतने ही छक्के लगाए। ओवरटन की अगुवाई में गेंदबाजों ने 10वें से 15वें ओवर के बीच 35 रन के अंदर चार विकेट झटककर रनगति पर अंकुश लगा दिया। ओवरटन ने चार ओवर में 36 रन देकर तीन विकेट लिए। नूर अहमद ने चार ओवर में 24 रन देकर एक सफलता हासिल की। अंशुल कंबोज को दो विकेट मिले।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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