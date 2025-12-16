Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL 2025Top 10 most expensive players in IPL history with Cameron Green entering the top 3
आईपीएल इतिहास के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी, टॉप 3 में कैमरन ग्रीन की एंट्री

आईपीएल इतिहास के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी, टॉप 3 में कैमरन ग्रीन की एंट्री

संक्षेप:

आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन ने इतिहास रच दिया। वह अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। केकेआर ने उन्हें 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा। इतना ही नहीं, ग्रीन आईपीएल के  इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। वह ऋषभ पंत के 27 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए।

Dec 16, 2025 03:47 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आईपीएल 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के लिए केकेआर ने अपना खजाना खोल दिया। ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। इस तरह ग्रीन आईपीएल में न सिर्फ अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने बल्कि टूर्नामेंट के इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। वह ऋषभ पंत के 27 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैमरन ग्रीन के लिए शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में होड़ दिखी। 11 करोड़ से ऊपर बोली पहुंचने पर जैसे ही रॉयल्स पीछे हटी, सीन में एंट्री हुई चेन्नई सुपर किंग्स की। अब मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा पर्स वाली केकेआर और दूसरे सबसे ज्यादा पर्स वाली सीएसके के बीच जबरदस्त होड़ दिखी। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल इतिहास में कभी किसी खिलाड़ी पर इतनी ज्यादा राशि की बोली नहीं लगाई थी। वह 24 करोड़ से ऊपर तक की बोली लगा ली लेकिन बाजी हाथ लगी केकेआर के। उसने 25.2 करोड़ रुपये में कैमरन ग्रीन को खरीदा।

IPL 2025 News in Hindi - आईपीएल 2025 न्यूज़,आईपीएल समाचार

आईपीएल इतिहास के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी

ऋषभ पंत- 27 करोड़ (लखनऊ सुपर जॉइंट्स, आईपीएल 2025)

श्रेयस अय्यर- 26.75 करोड़ रुपये (पंजाब किंग्स, आईपीएल 2025)

कैमरन ग्रीन- 25.2 करोड़ रुपये, (केकेआर, आईपीएल 2026)

मिचेल स्टार्क- 24.75 करोड़ (केकेआर, आईपीएल 2024)

वेंकटेश अय्यर- 23.75 करोड़ (केकेआर, आईपीएल 2025)

पैट कमिंस- 20.50 करोड़ (सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल 2024)

सैम करन- 18.5 करोड़ (पंजाब किंग्स, आईपीएल 2023)

अर्शदीप सिंह- 18 करोड़ (पंजाब किंग्स, आईपीएल 2025)

युजवेंद्र चहल- 18 करोड़ (पंजाब किंग्स, आईपीएल 2025)

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
IPL 2026 IPL Auction KKR अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।