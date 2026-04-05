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टिम डेविड ने कर डाली छक्कों की बारिश, एक बार तो गेंद चली गई स्टेडियम के बाहर; RCB ने बनाए 250

Apr 05, 2026 09:39 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टिम डेविड ने सीएसके के खिलाफ छक्कों की बारिश कर डाली। एक बार तो गेंद स्टेडियम के बाहर ही चली गई। RCB ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 250 रनों का टोटल बनाया है। आरसीबी के बल्लेबाजों ने कमाल की पारियां खेलीं। 

टिम डेविड ने कर डाली छक्कों की बारिश, एक बार तो गेंद चली गई स्टेडियम के बाहर; RCB ने बनाए 250

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी आज खतरनाक मूड में नजर आई। चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के खिलाफ उनका मुकाबला था। आईपीएल 2026 का ये 11वां लीग मैच है और इस मैच में सीएसके के गेंदबाजों की आरसीबी के बल्लेबाजों ने बैंड बजा दी। जो आया, वह चौके-छक्के मारता ही चला गया। टिम डेविड ने तो आज अलग ही रूप धारण कर लिया और 25 गेंदों में 70 रन ठोक डाले। इस पारी में 8 छक्के उन्होंने लगाए और एक छक्का तो स्टेडियम के पार ही चला गया। आरसीबी ने 250 रनों का टोटल बना दिया। सीएसके को हार की लय तोड़ने के लिए 251 रन बनाने होंगे।

इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। आरसीबी के लिए फिल साल्ट और विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरी। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी। सीएसके के लिए शिवम दुबे ने एक कैच भी छोड़ा। हालांकि, विराट कोहली बड़ी पारी नहीं खेल पाए। स्कोर 4.3 ओवर में 37/1 हो गया था, लेकिन इसके बाद फिल साल्ट आउट हुए, लेकिन उन्होंने 30 गेंदों में 46 रन बनाए। विराट कोहली 18 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए। देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों में 50 रन बनाए।

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वहीं, कप्तान रजत पाटीदार 19 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि टिम डेविड ने 25 गेंदों में 3 चौके और 8 छक्कों की मदद से 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 280 का था। एक छक्का तो टिम डेविड ने ऐसा लगाया कि गेंद ही स्टेडियम के बाहर चली गई। 19वें ओवर की आखिरी गेंद जैमी ओवर्टन ने शॉर्ट डाली और उसे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टेडियम के बाहर ही टिम डेविड ने भेज दिया।

आरसीबी ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 250 रन बनाए। आईपीएल के इतिहास में आरसीबी का ये तीसरा 250 या इससे ज्यादा का स्कोर है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आरसीबी का ये सबसे बड़ा टोटल है। हैरानी की बात ये है कि आरसीबी ने इसी मैदान पर तीनों बार 250 या इससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। 30 रन जैमी ओवर्टन के ओवर में टिम डेविड ने अकेले बटोरे थे, जिसमें चार छक्के, एक चौका और एक डबल शामिल था। कप्तान पाटीदार भले ही अर्धशतक से चूक गए, लेकिन टीम के एफर्ट को देखकर वे खुश होंगे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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