तिलक वर्मा की सुस्ती ने चौंकाया, IPL में 14 साल बाद हुआ ऐसा; शर्मनाक लिस्ट में टॉप पर भारतीय दिग्गज

Tilak Varma KKR vs MI: तिलक वर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ धीमी पारी खेली। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक ने एक शर्मनाक लिस्ट में एंट्री कर ली है।

तिलक वर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, पिछले दो मैचों में अर्धशतक जड़ने वाले तिलक की सुस्ती ने बुधवार को चौंकाया। उन्होंने आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ बेहद धीमी गति से बैटिंग की। उन्होंने ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस (एमआई) के लिए 32 गेंदों में एक चौके के जरिए 20 रन बनाए। 23 वर्षीय बल्लेबाज को कार्तिक त्यागी ने 14वें ओवर में आउट किया। तिलक का स्ट्राइक रेट 62.50 का रहा। वह आईपीएल के एक मैच में सबसे कम स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वालों की लिस्ट में नौवें पायदान पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में वो खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम अपनी पारी में 30 गेंदों का सामना किया।

IPL में 14 साल बाद हुआ ऐसा तिलक ने एक शर्मनाक सूखा समाप्त किया है। दरअसल, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 14 साल बाद ऐसा हुआ, जब किसी खिलाड़ी ने 30 या उससे अधिक गेंदों का सामना करने के बाद सबसे धीमी पारी खेली। तिलक से पहले ऐसा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज माइकल हसी ने किया था। उन्होंने 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ओर से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 32 गेंदों में 19 रन बटोरे थे। उनका स्ट्राइक रेट 59.37 का था। हसी अब सीएसके के बैटिंग कोच हैं। वहीं, शर्मनाक लिस्ट में टॉप पर पूर्व भारतीय दिग्गज सौरव गांगुली हैं। उन्होंने आईपीएल 2008 में केकेआर की तरफ से डेक्कन चार्जर्स के विरुद्ध 30 गेंदों में 14 रन जुटाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 46.66 का रहा।

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IPL के एक मैच में सबसे कम स्ट्राइक रेट (कम से कम 30 गेंद) 46.66 - सौरव गांगुली (30 गेंदों में 14) बनाम डेक्कन चार्जर्स (2008)

48.57 - दिनेश कार्तिक (35 गेंदों में 17) बनाम किंग्स इलेवन पंजाब (2010)

54.83 - मैथ्यू हेडन (31 गेंदों में 17) बनाम मुंबई इंडियंस (2010)

58.06 - युवराज सिंह (31 गेंदों में 18) बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स (2009)

59.37 - जैक्स कैलिस (32 गेंदों में 19) बनाम डेक्कन चार्जर्स (2010)

59.37 - माइकल हसी (32 गेंदों में 19) बनाम राजस्थान रॉयल्स (2012)

61.29 - रिकी पोंटिंग (31 गेंदों में 19) बनाम मुंबई इंडियंस (2008)

61.29 - ब्रेंडन मैकुलम (31 गेंदों में 19) बनामकिंग्स इलेवन पंजाब(2009)

62.50 - तिलक वर्मा (32 गेंदों में 20) बनाम केकेआर (2026)