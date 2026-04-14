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4 मैच और केवल 35 रन, IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है ये 8 करोड़ी प्लेयर

Apr 14, 2026 01:24 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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साल 2026 में जिस तरह का तिलक वर्मा का शुरुआती चार मैचों में प्रदर्शन है बहुत बेहद निराशाजनक है। उन्होंने इस सीजन खेले गए आईपीएल के चार मैचों में केवल 35 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 20 रन का है। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़  रुपये में रिटेन किया था।

4 मैच और केवल 35 रन, IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है ये 8 करोड़ी प्लेयर

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 220 रनों के विशाल लक्ष्य को चेज करके अपने अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन अब टीम की हालत बेहद खराब नजर आ रही है और वह पॉइंट्स टेबल पर भी काफी नीचे है। मुंबई इंडियंस ने अब तक आईपीएल 2026 में चार मुकाबले खेले हैं और जिसमें से उसे सिर्फ एक ही मैच में जीत हासिल हो पाई है। बाकी के तीन मैचों में उसे दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इस आईपीएल सीजन मुंबई इंडियंस की हार का बड़ा कारण गेंदबाजी के साथ-साथ उसके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना कर पाना भी है। फिर चाहे वह सूर्यकुमार यादव की धीमी गति की पारियां हों, या तिलक वर्मा का मैदान पर आते ही कुछ गेंदें खेलकर वापस पवेलियन लौट जाना हो।

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पिछले चार सीजन में अच्छा रहा है तिलक वर्मा का प्रदर्शन

तिलक वर्मा को आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ की भारी-भरकम रकम पर रिटेन किया था। उन्होंने साल 2025 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 16 मैचों में 31.18 की औसत और 138 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 343 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतकीय पारियां भी खेली थीं। इससे पहले 2024 का आईपीएल सीजन तिलक वर्मा के लिए और भी अच्छा गया था। तब उन्होंने आईपीएल 2024 में 13 मैचों में 41.60 की औसत और 149.64 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 416 रन बनाए थे और इस दौरान 3 अर्धशतकीय पारियां भी खेली थीं। तिलक वर्मा ने अपने 2023 और 2022 के सीजन में भी शानदार प्रदर्शन किया था और यही कारण है कि उनके पास्ट रिकॉर्ड और मैच जिताऊ पारियों को ध्यान में रखते हुए मुंबई इंडियंस ने वर्मा पर इतना भारी अमाउंट खर्चा किया है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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2026 से पहले आईपीएल में हर सीजन तिलक वर्मा का प्रदर्शन

2022 में 14 मैचों में 397 रन

2023 में 11 मैचों में 343 रन

2024 में 13 मैचों में 416 रन

2025 में 16 मैचों में 343 रन

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अब तक बेहद निराशाजनक रहा है साल 2026 का आईपीएल

हालांकि, साल 2026 में जिस तरह का तिलक वर्मा का शुरुआती चार मैचों में प्रदर्शन है बहुत बेहद निराशाजनक है। उन्होंने इस सीजन खेले गए आईपीएल के चार मैचों में केवल 35 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 20 रन का है। आईपीएल 2026 के अपने पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जब टीम के सभी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी तब तिलक वर्मा के बल्ले से 14 गेंदों में सिर्फ 20 रन निकले थे। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया, लेकिन खाता नहीं खोल पाए और शून्य रन बनाकर पवेलियन लौटे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी उन्होंने 10 गेंदों में 14 रन बनाए और अपनी खराब फॉर्म का प्रमाण दिया। आरसीबी के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में तिलक वर्मा 3 गेंदों में 1 रन बनाकर चलते बने। इस तरह से पिछले चार मुकाबलों में तिलक वर्मा का प्रदर्शन, 20, 0, 14, 1 रहा है, जोकि काफी निराशाजनक है।

आईपीएल 2026 में तिलक वर्मा का प्रदर्शन

केकेआर के खिलाफ 14 गेंदों में 20 रन

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2 गेंदों में 0 रन

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 10 गेंदों में 14 रन

आरसीबी के खिलाफ 3 गेंदों में 1 रन

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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