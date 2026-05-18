इस साल ट्रॉफी भी RCB की है, वीरेंद्र सहवाग ने टीम के खेलने के अंदाज को देखते हुए की बड़ी भविष्यवाणी
आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने इस सीजन भी आरसीबी के ट्रॉफी जीतने की दावेदारी पर मुहर लगा दी है। जानिए क्या कहा है।
आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज ने कहा है कि जिस तरह से यह टीम लगातार मैच खेल रही है और टीम में जो संतुलन दिखाई देता है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि यह टीम इस साल भी ट्रॉफी आराम से जीत लेगी। हालांकि, वीरेंद्र सहवाग ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया है, लेकिन उनका स्पष्ट मानना है कि आरसीबी इस साल भी ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है।
इस साल भी ट्रॉफी आरसीबी की है- सहवाग
क्रिकबज के शो में इस टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने कहा, “चैंपियन टीम तो टॉप-2 में ही क्वालीफाई करनी चाहिए। जिस हिसाब से खेल रहे हैं वो उसे देखते हुए लगता है कि इस साल भी ट्रॉफी इन्हीं (RCB) की है।” हालांकि, उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती का भी जिक्र किया। सहवाग ने चेताते हुए कहा "आरसीबी को टक्कर देने वाली टीम है जीटी। अगर वो भी टॉप-2 में फिनिश करेगी तब आरसीबी के लिए मुश्किल होगी क्योंकि गुजरात टाइटंस की भी गेंदबाजी यूनिट शानदार है। इन दोनों टीमों को प्लेऑफ में भिड़ते देखकर मजा आएगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों तगड़ी है। उसके टॉप-3 बल्लेबाज लगातार रन बना रहे हैं। अहमदाबद के ग्राउंड पर अगर इस टीम के टॉप-3 चलते हैं तो फिर मैच खत्म कर देते हैं।"
प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम
बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार दोपहर को खेले गए मुकाबले को पंजाब किंग से 23 रनों से जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है। आरसीबी इस सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली आईपीएल की पहली टीम बन गई है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन अब तक कुल 13 मैच खेले हैं जिसमें से 9 में उन्हें जीत मिली है जबकि चार मैचों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है और कुल मिलाकर 18 अंकों के साथ यह टीम क्वालीफाई कर चुकी है। खास बात यह है कि इसका अभी एक मैच बाकी भी है।
2025 की लय को रखा है बरकरार
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साल 2025 में आईपीएल का खिताब जीता था और अपनी इस लय को इस सीजन भी बरकरार रखा है। आरसीबी के सभी खिलाड़ी शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं और सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट के भी प्लेऑफ के दौरान टीम से जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। फिल साल्ट के आने के बाद टीम की जो एक कमजोरी सलामी बल्लेबाज के रूप में उभर कर सामने आ रही है वह भी खत्म हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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