मौका है, मुझे गलत साबित कर दो; आकाश चोपड़ा ने KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे को दे दी चुनौती
अजिंक्य रहाणे के आलोचक अकसर ये सवाल उठाते हैं कि वह सिर्फ पावरप्ले के दौरान ही अच्छा खेल पाते हैं। जैसे ही फील्डिंग की बंदिशें हटती हैं, वह संघर्ष करने लगते हैं खासकर स्पिनरों के खिलाफ। आकाश चोपड़ा भी उन आलोचकों में से एक हैं। अब उन्होंने रहाणे को चुनौती दी है कि इस IPL में वह उन्हें गलत साबित करें।
कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे पिछले आईपीएल सीजन में अपनी टीम की तरफ से टॉप स्कोरर रहे थे। उन्होंने 12 पारियों में 147 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 390 रन बटोरे थे। ऐसे प्रदर्शन के बावजूद भी उन पर सवाल उठते रहे हैं कि वह सिर्फ पावरप्ले के दौरान ही अच्छा खेल पाते हैं। जैसे ही फील्डिंग की बंदिशें हटती हैं, वह संघर्ष करने लगते हैं खासकर स्पिनरों के खिलाफ। इससे अहम मौके पर केकेआर की बैटिंग को ब्रेक लग जाती है। ऐसी आलोचना करने वालों में पूर्व ओपनर और क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा भी शामिल हैं। अब तो चोपड़ा ने आईपीएल 2026 से पहले अजिंक्य रहाणे को चुनौती दे दी है कि उन्हें गलत साबित करके दिखाइए।
अपने यूट्यूब चैनल पर चोपड़ा ने माना कि वह उन आलोचकों में रहे हैं जो पावरप्ले के बाद रहाणे के कारगर रहने को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अजिंक्य रहाणे के पास मौका है कि वह अपने आलोचकों को चुप करा दें।
आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘भरपूर मौके हैं। मैं उनमें से रहा हूं जो अजिंक्य रहाणे की आलोचना करते हैं कि पावरप्ले के बाद उनकी भूमिका बहुत ही सीमित हो जाती है। लेकिन अब आप (रहाणे) मुझे गलत साबित कर सकते हैं। यह एक मौका है। इसलिए नहीं कि आपको मुझे गलत साबित करने की जरूरत है। आप इसकी फिक्र भी क्यों करोगे? हालांकि अगर आप पावरप्ले में खूब सारे रन बनाते हैं और उसके बाद भी अच्छा करते हैं तो यह आपके लिए एक शानदार मौका होगा।’
अपने यूट्यूब चैनल पर चोपड़ा ने केकेआर में रिंकू सिंह की बढ़ती अहमियत की भी चर्चा की। रिंकू को टीम का उपकप्तान बनाया गया है और अगर वह इस सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वह कप्तान के दावेदार के तौर पर उभरेंगे।
आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘रिंकू सिंह उपकप्तान हैं। वह अगले सीजन तक संभावित कप्तान भी हो सकते हैं। इसलिए उनकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। उन्हें हमेशा नीचे के क्रम में बल्लेबाजी के लिए उतारा जाता है। उन्हें अब इस बार कुछ ऊपर बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है और वह छा सकते हैं।’
आकाश चोपड़ा ने वरुण चक्रवर्ती को लेकर कहा कि आईपीएल का ये सीजन उन्हें विकेट लेने के अपने फन को फिर से हासिल करने का मौका साबित हो सकती है।
चोपड़ा ने कहा, 'वरुण चक्रवर्ती के लिए यह समय है कि वह लोगों को फिर ये मानने के लिए मजबूर करें कि उनका फिर दबदबा रहेगा क्योंकि विश्व कप के पिछले 4 मैच उनके लिए बहुत ही खराब रहे। उन्हें फिर से विकेट-टेकर वाले अपने अवतार में वापस आना होगा।'
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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